Whiteside County property transfers for June 1 to 5, 2026

Warranty Deeds
Jeffrey Mays and Dinah J Mays to William J Depaul and Dana R Nourie, 208 MARKET ST E, TAMPICO, $155,000
Teresa Sommers, Cathy Hudson, Cheryl Latimer, David Hudson, and Sandra A Hudson Estate to David Hudson, 1512 10TH AVENUE, ROCK FALLS, 1015 HARBOR DR, ROCK FALLS, $0.00
Cathy Hudson, Cheryl Latimer, David A Hudson, Teresa Sommers, and Sandra A Hudson Estate to Teresa Sommers, 1005 HARBOR DR, ROCK FALLS, $0.00
Kristine L Burke Bielema to Edgar Barrientos and Ashley Shank, 316 TREE LANE, PROPHETSTOWN, $239,900
Eloisa Milan and Juan Milan to Beronica Torres, 408 AVENUE E, STERLING, $77,000
Frederick E Naftzger and Mary K Naftzger to Justin Medina and Christina Medina, 1109 BLUFF STREET N, ALBANY, $26,000
Alan F Landis Trust to Christopher Johannsen, 2 Parcel: 17-29-100-001 and 17-29-100-002, $0.00
Kevin D Arnold and Teri L Arnold to Delaney Wetzell to Michael Frank Ely, 29785 DEER VALLEY DRIVE, DEER GROVE, $430,000
Isaiah M Venema and Naomi Venema to Andrew D Hamstra, 418 WALL ST E, MORRISON, $150,000
Jane E Musgrave to Noah S J Holesinger and Samantha N Holesinger, 1802 22ND AVENUE, STERLING, $140,000
Steven E Kaiser, Lory A Rangler, and Lory A Kaiser Nka to Hannah Mikaylin Kavanagh to John Ross Kavanagh, 507 7TH AVENUE, STERLING, $216,000
Brinkmann Holdings Llc to Woosung Investments Llc, 810 3RD ST W, STERLING, $180,000
Dan B Cornwell to Jeffrey T Silva and Pamela S Silva, 24739 FRONT STREET, STERLING, $140,000
Jeffrey T Silva and Pamela S Silva to Dan B Cornwell and Danielle J Dewitt, 24991 COMO ROAD, STERLING, $40,000
Tanner J Randall and Courtney J Randall to Bryce Frederick, 19455 CAPP ROAD, MORRISON, $337,500
Judith L Cassens to Enrique Gutierrez Salinas, 2007 15TH AVENUE, STERLING, $140,000
Sandra Kay Shetler to Kness Family Trust and Vernon D Kness Trustee, 14945 VANS ROAD, FULTON, $27,978
Terry Abell and Edith Abell to Bridget Eileen Redington Overbeck, 28355 WOODSIDE DR, ROCK FALLS, $180,000
Jeffrey A Brooks and Mechelle L Brooks to Brooks Properties Llc, 15-22-400-004, 15-23-200-003, 15-23-300-004, 15-23-400-015, 15-24-100-006, 15-24-300-005, 15-26-100-004, 16-17-100-003, 16-32-200-002, 16-32-200-004, 16-32-200-005, 21-02-300-001, and 21-03-200-011, $0.00
Denise K Huizenga to Kayla A Temple and Robert A Hermes, 1315 7TH AVE, ERIE, $133,600
David Alexander Curtis to Paige M Deyoung, 301 WALL ST E, MORRISON, $235,000
Rick D Tomman and Cindy L Tomman to Darlene Rose Graves and Ronald L Graves, 14807 VANS RD, FULTON, $77,000
Zachary J Miller and Emma C Miller to Brayden Gene Everly and Abijah Yelena Everly, 1104 LOCUST DR, ROCK FALLS, $310,000
Robert V Vandermyde Survivors Trust and Kimberly J Nistler Trustee to David L Temple and Linda K Temple, 14740 NORRISH RD, MORRISON, $325,000
Ronald L Johnson and Claudia J Johnson to Jackson Paul Ames and Jasmine Christine Ames, 315 CREEK LANE, PROPHETSTOWN, $195,000
Levi S Veil and Riley J Broadbent to Lyn Marie Sims and Brian Edward Sims, 624 W LINCOLNWAY, MORRISON, $135,000
Ronnie L Henson, Pamela Guessman, and Pamella Goessman Aka to Cortney Miller, 912 16TH STREET W, STERLING, $80,500
Kevin J Carroll to Grace E Cano and Miguel A Cano, 1509 5TH AVE, STERLING, $239,900
Mary Fecht and Andrew Fecht to Laci Halverson, 2008 6TH ST E, STERLING, $114,000
Angela D Vankampen, Angela A Piercy Aka, and Angela D Piercy Aka to Steven A Balk and Sydnee B Balk, 14905 COVELL RD, MORRISON, $210,000
Jason Schmidt to Sarah Butler, 1317 AVENUE A, ROCK FALLS, $59,900
Charlotte Lavonne Duling and C Lavonne Duling Aka to C Lavonne Duling Trust, 2 Parcels: 16-18-400-004 and 16-19-200-002, $0.00
Brandon Stangeland and Katelyn M Stangeland to Richard Stangeland and Brooke Stangeland, 1 Parcel: 11-24-129-003, $20,000
Kurt T Downs and Amy K Downs to Aaron Sester and Erin Sester, 3902 15TH AVE, STERLING, $385,000
Norma J Spencer and Norma J Dietrich Nka to Londyn A Defreece and Michael T Biba, 313 LAFAYETTE ST, PROPHETSTOWN, $60,000
Melissa Sterenberg and Angela S Vandervinne to Mary A Schaver Family Trust and David L Schaver Family Trust, 711 MILNES DR UNIT 30, MORRISON, $249,000
Michael Bushaw to Brian Luke Staggs and Dell Marie Staggs, 807 7TH ST W, STERLING, $59,500
Kernan J Clark to Vanzuiden Property Management Llc, 102 MAIN ST W, MORRISON, $102,000
James Carter and Jennifer Carter to Keith E Lilly and Wendy M Lilly, 21040 SMIT ROAD, MORRISON, $170,000
Paula J Gladfelter to Larry J Specht, 1 Parcel: 22-29-200-006, $30,000
Michael C Waldbusser, Debra A Kelley, and Debra A Vaught Nka to Jonathon D Peters, 708 BUTTERCUP LANE, PROPHETSTOWN, $159,000
Tucker & Associates Llc to Brenden D Garcia Babbit, 709 PARK PL, STERLING, $58,000
Jade Dowd and Haley Dowd to Dora Boyd, 1706 14TH AVENUE, ROCK FALLS, $197,000
Lora J Brozovich and William M Baker Estate to Rodney Simmer and Jill Simmer, 101 RIVERVIEW DR, ALBANY, $55,000
John J Zinanni to Brian J Zinanni Trust, Joseph G Devine, and Beth R Devine, 1118 SHORE ACRES ROAD, ROCK FALLS, $70,000
Quit Claims
Sherrilyn K Sandrock and Abigail L Sandrock and Sherrilyn K Sandrock and Abigail L Sandrock, 25635 INDIAN RIDGE ROAD, STERLING, $0.00
Sherrilyn K Sandrock to Sherrilyn K Sandrock and Jill M Sandrock Swearingen, 20770 PROPHET RD, PROPHETSTOWN, $0.00
Laura E Lopez to Laura E Lopez and Favian Valdivia, 1718 16TH AVE, STERLING, $0.00
Karen S Merrill and Stacy H Merrill to Karen S Merrill and Stacy H Merrill, 1105 7TH AVE, STERLING, $0.00
Arnold J Vogel and Pamela J Vogel to Paul Vogel, Marla M Wiersema, Andrew J Vogel, and Benjamin R Vogel, 1323 8TH AVENUE, FULTON, $0.00
Mary Mcneil to Johnathan D Kersey, 1005 CHARLES ST, ROCK FALLS, $0.00
Sean Ford to Sean Ford and Kaitlin Ford, 804 GLENWOOD DR, MORRISON, $0.00
Mevlut Terkin to Muhammed Baba and Mevlut Terkin, 608 2ND AVE, STERLING, $0.00
Trustee’s Deeds
Delbert Temple Trustee, Colleen R Temple Trustee, and Temple Living Trust to Brennen Burgess, 701 22ND AVE, FULTON, $60,000
Lucas P Rosengren Trustee, Nicholas P Rosengren Trustee, and Paul Rosengren Trust to Ruth Ann Stevens, 611 14TH STREET W, ROCK FALLS, $0.00
Roger E Johnson Trust to Michael Breeden and Linda Breeden, 610 14TH AVENUE, FULTON, $22,500
Doan Revocable Trust and Amy C Doan Trustee to Isaiah M Venema and Naomi L Venema, 1804 KELLY RD, ROCK FALLS, $184,000
J&s Land Trust No 1 and Jane A Brooks Trustee to Brooks Properties Llc, 1 Parcel: 16-17-100-004, $0.00
Executor’s Deeds
Ruth A Harrison Estate and Roberta Lane Estate to David Alexander Curtis, 1114 SUNCREST DR, FULTON, $169,000