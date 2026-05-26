Whiteside County property transfers for May 18-22, 2026

Warranty Deeds

Kathryn A Ebersohl to Peter J Harkness, 17619 GRANDVIEW DR, STERLING, $725,000

Abijah Y Everly, Abijah Y Castillo Fka, and Brayden Everly to Cade A Lyons and Roquelle S Penaflor, 1009 CHARLES ST, ROCK FALLS, $145,000

Brian S Hawkins and Jaime L Hawkins to Kenneth C Riglet and Janice L Rigler, 24849 FRONT ST, STERLING, $156,000

Julia A Jordan to Michael L Knott, 1 Parcel: 01-22-100-031, $10,000

Seth Hemmen and Rachel Hemmen to Adriana Lynn Miller, 404 MAIN ST N, COLETA, $132,000

Candi Hansen and Jeffrey Hansen to Brian Diaz and Kassidi Diaz, 803 GREENRIDGE DR, STERLING, $259,900

Dale E Wallace to Extreme Properties Il Llc, 1500 1ST AVE, ROCK FALLS, $72,000

Jose L Gomez and Maria Gomez to Ricky Richards and Teri L Richards, E 11TH ST, ROCK FALLS, $3,500

Scott M Prius to Scott M Prius and Sarah K Comer, 401 CHERRY ST S, MORRISON, $0.00

Robert S Vanriet and Diana L Vanriet to Keegan Lofquist and Katelyn Lofquist, 403 PARK ST E, MORRISON, $160,000

David E Adolph and Renee N Adolph to Benjamin Wayne William Rowan and Olivia Ann Rowan, 14287 COVELL RD, MORRISON, $235,000

Jonathan D Strong to Carlos Monsalve, 607 2ND AVENUE, STERLING, $174,901

Julia A Roman, Julie A Roman Aka, Joseph A Roman, and David A Roman to Thaddeus R Driscoll and Joanne M Driscoll, 605 WASHINGTON STREET, PROPHETSTOWN, $156,000

Bradfordp Parks Llc to Woodlawn Investment Properties, 1517 4TH STREET W, STERLING, $1,700,000

Gary Forward, Jody Forward, Jason Vanlanduit, and Renae Vanlanduit to Hauer C Williams, 2327 TAMPICO RD, TAMPICO, $170,000

Rolando Gonzalez and Kira Gonzalez to Ernest E Huling and Dawn M Young, 1 Parcel: 09-17-276-009, $0.00

Jakob Gerdes and Madolyn Gerdes to Lydia J Alton and Mason R Alton, 1902 19TH AVE, STERLING, $231,000

Huntington National Bank to Erik Perez Fuentes and Nohemi Quiroz Martinez, 2102 FRENCH STREET E, ROCK FALLS, $90,000

Steven L Wiersema and Sylvia Wiersema to Jason E Flores, 2408 16TH AVE, STERLING, $165,000

Tucker & Associates Llc to Holly Christine Russell, 206 16TH AVE, STERLING, $4,299

Quit Claim

Timothy G Hood Sr and Victoria L Hood to Timothy G Hood Jr. and Mitchell A Hood, 14659 SHELLY CT, MORRISON, $0.00

Tara Ambrozi and Tara J Kapple Fka to Jeffrey M Kapple, 1402 8TH AVE, ERIE, $1.00

Kyle D Stumpenhorst and Lindsy M Stumpenhorst to Lms Real Estate Holdings Llc, 2 Parcels: 17-21-276-003 and 17-21-276-009, $0.00

Kyle D Stumpenhorst and Lindsy M Stumpenhorst to Kds Real Estate Holdings Llc, 2619 E LINCOLNWAY, STERLING, and 1200 WINN RD, STERLING, $0.00

Raymond E Riggen and Raynold E Riggen Aka to Ernest W Riggen, 16616 CARROLL RD, MORRISON, $0.00

Madolyn Gerdes and Jakeb Gerdes to Madolyn Gerdes and Jakeb Gerdes, 1902 19TH AVE, STERLING, $0.00

George Steven Lovercheck and Michelle L Lovercheck to George Steven Lovercheck, Michelle L Lovercheck, and Elizabeth J Buchler, 29 MEADOW LANE, PROPHETSTOWN, $0.00

Gloria Ann Perino Trust to Jacob Andrew Perino and Catherine Marie Perino, 1 Parcel: 23-35-200-005, $0.00

David Sisson to Deborah Pineda and Edward Sisson, 504 5TH AVE, STERLING, $0.00

Joel A Cook and Shawn E Cook to Joel A Cook and Shawn E Cook, 24574 COMO RD, STERLING, $0.00

Trustees Deeds

Quad City Bank And Trust Co Trustee, Charitable Remainder Trust, and Markman Robert N Estate to Jeffrey Hanson, Angela R Hanson, and Mark Stichter, 3 Parcels: 08-17-100-002, 08-17-300-001, and 08-18-200-009, $1,138,683

Michael R Gunderson Trust and Cindy M Gunderson Trust to Beau J Marinangeli and Leanne K Marinangeli, 14593 DIXIE DR, MORRISON, $190,000

Hope P Howell Trustee, Hope P Howell Family Trust, and Victor M Howell Sr. Family Trust to Auston J Garrett, 1201 LONG COURT, STERLING, $155,000