Whiteside County property transfers for May 11-15, 2026

Warranty Deeds
Allon F Barsema and Linda L Barsema to Allon F Bresema, 5200 BENSON ROAD, FULTON, $0.00
Allon F Barsema and Linda L Barsema to Linda L Barsema, 5200 BENSON ROAD, FULTON, $0.00
Jennifer M Scanlan Fka and Jennifer M Black to Jennifeer M Black and Shawn K Black, 23160 CARROLL RD, MORRISON, $0.00
Judith K Atwell to Judith K Atwell Trust, 2214 14TH AVENUE, STERLING, $0.00
Matthew C Severing to Randy E Gerlach and Jackie Gerlach, 627 GENESEE AVE, MORRISON, $117,000
Arthurs Garden Deli Inc to Scott A Wolber, 1902 1ST AVENUE, ROCK FALLS, $0.00
Thomas Hanig and Patricia Hanig to Britt Ottens, 205 TOWNE STREET, MORRISON, $190,000
Douglas Behrens to Brett Bryant, 1904 AVE H, STERLING, $28,000
Gary J Buck and Kelly E Buck to Nicholas, 4361 BISHOP RD, PROPHETSTOWN, $70,000
Alan Perry and Michele Perry to Prime Point Rentals Llc, 1324 MARY AVE, ROCK FALLS, $52,850
Kevin E Heller and Kelli L Rodriguez to Mason G Mobarak and Abigail K Mccormick, 3241 MINERAL SPRINGS ROAD, STERLING, $228,000
Duwayne K Doane and Helen Doane to Martha M Rivera and Malakai S Doane, 1208 21ST ST W, ROCK FALLS, $70,000
Allen R Bailey and Maureen E Bailey to Maureen E Bailey Trust, Allen R Bailey Trust, 12522 SAND RD, FULTON, $0.00
Blaine Austin Kemp and Kinga Kemp to Matthew William Sparks, 502 7TH AVE, ROCK FALLS, $149,000
Farmers National Bank to Mark A Ward, Donna R Brooks, Bradley J Ward, and Janice L Buck, 5327 PERKINS RD, PROPHETSTOWN, $40,000
Molly A Mammosser to Lisa R Bickett and Scott A Bickett, 517 14TH AVE, ROCK FALLS, $112,000
Ellen M Heinsen to Shaylee C Cole and Eric A Cole, 424 12TH AVE B, ERIE, $235,000
Elizabeth A Waltemade, Timothy B Barajas, and Joyce E Barajas Estate to Luis J Torres and Bertha Torres, 2215 5TH AVE, STERLING, $135,000
Nohemi Quiroz Martinez to Rock River Rebuilders Llc, 906 AVENUE G, STERLING, $41,000
Kenneth R Gooley to Equity Trust Company Custodian, Beauvais Ira Noah, and Noa Ira Beauvais, 508 BLUFF ST N, ALBANY, $36,000
Richard D Milholin and Cheryl A Milholin to Katie A Kaup, 114 4TH ST, FULTON, $365,000
Tcs Total Property Management to Toma Ventures Llc, 1111 4TH AVENUE, STERLING, $0.00
Dustin D Hook to Cindy R Hook Trust, 2 Parcels: 02-14-300-002 and 02-23-100-011, $1,186,110
Eugene Weigant to Jeremy Vanscyoc, 803 PARK ST W, MORRISON, $111,000
Eugene Weigant to Jeremy Vanscyoc, 801 PARK ST W, MORRISON, $0.00
Joseph D Monnin and Terri L Monnin to Michael M Vasquez and Caraline S Vasquez, 43 MEADOW LANE, PROPHETSTOWN, $175,000
Sterling Pavilion Building Llc to 105 East 23rd Street Llc, 105 23RD ST E, STERLING, $7,388,088
Quit Class
Judith L Heath and Larry G Heath to Larry G Heath, Judith L Heath, Shaun A Mccrary, 14689 NORRISH ROAD, MORRISON, $0.00
Robert W Zais to Amber R Coplien, 210 MAIN ST N, TAMPICO, $0.00
Roberto Lopez to Manuel Lopez, 602 7TH AVE, ROCK FALLS, $24,000
Hannah A Gerald to Hannah A Gerald Trust, 416 12TH AVENUE A, ERIE, $0.00
Mary Ellen Keegan and Kevin P Keegan Trust to Keegan Legacy Farms Llc, 801 12TH STREET N, FULTON, $0.00
Find A Place Now Llc to Prime Point Rentals Llc, 701 ENGLISH ST, ROCK FALLS, $0.00
Build A Pet Llc to Sauk Valley Bank, 502 1ST AVE, STERLING, $170,000
Bernie F Ramos to Julie Pitchford, 808 AVE D, STERLING, $50,000
Firehouse Of God Ministries to Pink Heals Sauk Valley, 403 2ND STREET W, ROCK FALLS, $0.00
Trustees Deeds
Tina A Alber Trustee and Bruce A Hunter Trust to Julie Ann Allen and Michael Varela Allen, 16031 GREENLAND DR, MORRISON, $370,000
William Behrens Trust, Douglas Behrens Trustee, and Audrey Behrens Trust to Douglas Behrens, 1904 AVE H, STERLING, $0.00
Betty B Walker Trust to Betty B Walker, 1014 8TH AVENUE, ROCK FALLS, $0.00
Executor’s Deeds
Stephen Byron Schnabel Estate to Brian Lee Schnabel and Brent Allen Schnabel, 8295 HURD RD, ERIE, $0.00