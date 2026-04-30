News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Lee County property transfers for April 20-24, 2026

Property transfers

Property transfers (Shaw Local News Network)

Warranty Deeds

Douglas J Lehman, Thomas T Lehman, and Jeffrey G Lehman to Kayla Holloway, 603 S DIXON AVENUE, DIXON, $140,000

Gail A Dallam, Gail Dallam, Jan E Dallam, and Jan Dallam to Jan E Dallam Trustee, Gail A Dallam Trust, Jan E Dallam Trust, and Gail A Dallam Trustee, 14 Parcels: 02-15-01-200-001, 02-15-01-200-005, 02-15-01-400-001, 02-15-01-400-002, 02-15-01-400-005, 02-15-12-200-001, 11-16-06-351-005, 11-16-09-200-006, 11-16-09-300-006, 11-16-09-300-007, 11-16-09-300-008, 11-16-09-400-006, 11-16-09-400-012, and 11-16-16-200-001, $0.00

James S Corken, Helen M Henry, Katherine M Corken, David M Corken, and Louise Corken to Jeffrey M Clark and Margaret G Clark, 1 Parcel: 07-02-32-406-012, $295,000

Theresa M Selgestad, Elizabeth A Sutherland, Angela M Tennyson, Marie E Cox, Jerome E Costliow, and Jonathan L Costliow to Melissa Searing and Jason Owens, 1764 WOLVERINE RD, DIXON, $440,000

Dy Holdings Llc to Lee Branscum, 1622 NINTH STREET W, DIXON, $60,000

Eva Cowley to Jason M Pitman and Trista L Pitman, 212 OTTAWA AVE N, DIXON, $90,000

Robbins Road Llc to Snafu Properties Llc, 1745 FRANKLIN ROAD, FRANKLIN GROVE, $215,000

Nathan Kuster and Amber Kuster to Ludwig Dairy Inc, 606 LINCOLN AVE S, DIXON, $250,000

Nell E Barker to Bowers, D Properties Llc, 409 SHERIDAN AVE, DIXON, $77,150

James K Coleman and Amanda R Coleman to Buddy Lee Bonnell, 31 DIVISION STREET W, AMBOY, $110,000

Quit Claims

Matthew R Kipping and Korissa Kipping to Matthew R Kipping and Korissa Kipping, 1875 WILDCAT, DIXON, $0.00

Jeffrey W Bergh to Shawn Rutherford, 12 JONES AVENUE N, AMBOY, $0.00

Alejandro Lares and Nancy Lares to Hector Velasquez and Carolina Macias Velasquez, 1 Parcel: 13-21-12-351-019, $0.00

Walter G Tenner and Theresa L Tenner to Kyle Tenner, 1 Parcel: 19-22-06-352-004, $0.00

Trustee’s Deeds

Delbert M Patzner Trust, Old National Bank Successor Trustee, Old National Wealth Management Successor Trustee, Thomas E Augustyn Successor Trustee, Valerie L Smith, Brenda M Carter, Andrew M Patzner, Madelynn M Patzner, and Verna M White Trust to Christopher Haridopolos, 1 Parcel: 01-06-12-300-004, $1,224,000

James Fischer Trustee, David Fischer Trustee, and Fischer Family Trust to Joshua James Burke, Nicole Marie Burke, Tyler John Burke, Aubrey E Burke, 1 Parcel: 13-21-33-300-001, $1,296,573

Dolores J Schryver Co Trustee, John K Schryver Family Trust, and Dolores J Schryver Family Trust to William Riley Young and Tracy Lynn Young, 1214 FOURTH AVENUE, DIXON, $260,000

Deeds in Trust

Margo Lynn Ackland to Margo Lynn Ackland Trustee, Margo Lynn Ackland Trust, 1 Parcel: 20-11-01-200-001, $0.00

Eric T Gullstrand and Julie A Gullstrand to Eric T Gullstrand Co Trustee, Gullstrand Family Trust No 1, and Julie A Gullstrand Co Trustee, 304 GILSON AVENUE S, AMBOY, $0.00

Executor’s Deeds

Nancy Herrmann Snook and Paul V Herrmann to Sbjb Llc, 1 Parcel: 21-12-21-100-001, $2,039,320

Shaw Local News Network

Shaw Local News Network

Shaw Local News Network provides local news throughout northern Illinois