Lee County property transfers for March 30 to April 3, 2026

Warranty Deeds
Mary C Sanders and Mary Jo Zimmerlein to David Wayne Johnson, 301 WEST STREET S, SUBLETTE, $159,000
Sandra P Dziedzic to Sun People Productions Llc, 409 COLLEGE AVE S, DIXON, $28,000
Myron G Leffelman, Janet K Grady Leffelman, Janet K Leffelman, Janet Grady Leffelman, and Janet G Leffelman to Oxbow Creek Farms Llc, 6 Parcels: 08-20-22-300-005, 08-20-22-400-005, 13-21-08-300-001, 13-21-08-300-002, 13-21-20-300-004, and 13-21-20-400-006, $0.00
Jonathan D Boynton and Alison H Boynton to William Davis and Erika Davis, 756 MARINE DR, DIXON, $305,000
Melissa Trotter to Karson Glessner and Victoria Grossman, 617 ORCHARD, DIXON, $165,000
Peter Love and Stefanny Balestracci to Kevin B Schmitt and Samantha J Schmitt, 1 Parcel: 07-02-09-178-007, $27,500
Curtis Ely to Elizabeth Martinez, 1 Parcel: 19-22-07-106-005, $16,500
Andrez Alvarez and Maribel Alvarez to Jennifer Yarbrough and Nathanial Yarbrough, 1 Parcel: 13-21-02-426-004, $21,100
Colleen M Arbogast and Colleen M Thomas to Michael Moore and Kristi Moore, 927 WASHINGTON AVE, DIXON, $106,000
Craig A Deets and Amanda L Deets to Jonathan D Boynton and Alison H Boynton, 376 KILGORE ROAD, DIXON, $40,500
Quit Claims
Kevin Hickey to Beth Stala and Anthony Stala, 1 Parcel: 13-21-11-131-013, $0.00
Greg Gonigam to Greg A Gonigam Living Trust and Stacy A Gonigam Living Trust, 214 ATKINSON ROAD, WALNUT, $10.00
Jadwiga Rios, David R Rios, Aleksander Rios, and Jessika Rios to David R Rios, 1 Parcel: 13-21-12-126-014, $0.00
Betty L Franklin to Rebecca L Fabiani, 1009 HENDERSON AVE, DIXON, $0.00
Joseph Allen Schoenfeld and Lisa Marie Schoenfeld to Christopher Kenney Vimarco and Pamela Renee Vimardo, 1 Parcel: 13-21-12-128-070, $0.00
Trustees Deeds
Leonard M Damrow Trustee and Damrow Living Trust to Leonard M Damrow Trustee and Leonard M Damrow Survivors Trust, 1702 WETHERBY CT SOUTH, STERLING, $10.00
Stancu Motorozesku Trustee, Barbara Motorozesku Trustee, Stancu Motorozesku Revocable Trust, and Barbara Motorozesku Revocable Trust to Clyde Collins Jr, 1 Parcel: 19-22-07-303-028, $19,250
Deeds in Trust
Dean Gamalski and Lynette Gamalski to Dean Gamalski Trustee, Dean Gamalski Trust, Lynette Gamalski Trustee, and Lynette Gamalski Trust, 1 Parcel: 21-12-36-100-023, $1.00
Raymond E Bonnell and Colleen K Bonnell to Raymond E Bonnell Trustee, Raymond E Bonnell Family Trust, and Colleen K Bonnell Family Trust, 1 Parcel: 16-01-36-202-014, $1.00
Robert A Gingras and Susan E Gingras to Robert A Gingras Co-Trustee, Susan E Gingras Co-Trustee, and Flare Trust, 714 HEIGHTS RD, DIXON, $0.00
Randy D Hall and Mariann L Hall to Randy H Hall Trustee, Mariann L Hall Trustee, and Hall Family Trust No 1, 2082 PEEK HOME ROAD, DIXON, $0.00
Executor’s Deeds
Jeffrey Schafer Executor, Brian Lee Schafer Executor, and Rosemary Schafer to Mag Estates Llc, 1 Parcel: 06-03-36-377-007, $150,000