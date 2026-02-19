Lee County property transfers for Feb. 9-13, 2026

Warranty Deeds
Christopher Tidmore and Jordan Tidmore to Brysen J Full and Jayton R Bowers, 206 POPLAR STREET S, SUBLETTE, $168,000
Pennymac Loan Services Llc to Find A Place Noe Llc, 912 CHICAGO AVE, DIXON, $66,750
Donna L Walls to Matthew Lowrey, 1216 OTTAWA AVE S, DIXON, $99,999
Kimberly J Orlando and Jason S Molk to Christopher A Tatoris and Lorena Perales-Tatoris, 1 Parcel: 13-21-11-207-015, $44,000
Collin Fassler and Meghan Fassler to Gary Berry, 805 5TH AVE, DIXON, $229,000
Kehm Family Farms Llc to Land Trust Company Trustee, Chicago Title Land Trust Company Trustee, and Trust No 1076839, 1 Parcel: 22-18-17-100-002, $1,199,200
Quit Claims
Kathleen M Spellman and Jonathan A Spellman to Kathleen M Spellman and Jonathan A Spellman, 1208 WALNUT AVE, DIXON, $0.00
David Cardona and Miguel Angel to Ronald Glade and Lucinda Glade, 1 Parcel: 13-21-12-328-087, $13,000
Kathy A Nebel to Kathy A Nebel and Joseph E Dobija, 686 ZIMMERMAN RD, COMPTON, $0.00
Dennis Rector to Lisa Annunziata, 1 Parcel: 02-15-08-100-014, $0.00
Brandon M Williamson, Ashley M Ambeau, and Ashley M Williamson to Brandon M Williamson and Ashley M Williamson, 1303 DOUGLAS TERRACE, DIXON, $0.00
Trustee’s Deeds
Brian A Oester Trustee and Brian A Oester Trust to Sec 33 Llc, 1 Parcel: 12-14-17-300-005, $0.00
Michael H Zinke Trustee and Harold W Zinke Trust to Michael H Zinke Trustee, Linda A Zinke Trustee, Michael H Zinke Living Trust, and Linda A Zinke Living Trust, 9 Parcels: 05-17-19-400-003, 05-17-23-100-003, 05-17-23-300-002, 05-17-23-400-002, 05-17-24-100-003, 05-17-24-200-012, 05-17-24-200-013, 05-17-24-400-010, 19-22-10-400-002, $10.00
Michael H Zinke Trustee and Colleen Z Zinke Trust to Michael H Zinke Trustee, Linda A Zinke Trustee, Michael H Zinke Living Trust, and Linda A Zinke Living Trust, 9 Parcels: 05-17-19-400-003, 05-17-23-100-003, 05-17-23-300-002, 05-17-23-400-002, 05-17-24-100-003, 05-17-24-200-012, 05-17-24-200-013, 05-17-24-400-010, 19-22-10-400-002, $10.00
Deeds in Trust
Linda M Camp and James Paul Beck to James Paul Beck Trustee, James Paul Beck Living Trust, Linda M Camp Trustee, and Linda M Camp Living Trust, 2 Parcels: 21-12-32-300-007 and 21-12-32-300-008, $0.00
John T Scully Jr. to John T Scully Jr Trustee and John T Scully Jr Trust, 5 Parcels: 02-15-29-100-022, 08-20-15-100-002, 13-21-06-400-004, 13-21-06-400-005, and 13-21-07-300-001, $0.00
Sandra Rogers to Sandra L Rogers Trustee and Sandra L Rogers Living Trust, 1 Parcel: 17-05-02-300-005, $10.00
Yolanda Pulido and Gerald Pulido to Gerald Pulido Trustee, Yolanda Pulido Trustee, Gerald Pulido Living Trust, and Yolanda Pulido Living Trust, 1 Parcel: 13-21-02-454-046, $0.00
Executor’s Deeds
Mary Mitchell Executor and Robert W Mitchell Jr. to Brian Smith and Amy Smith, 1312 PEORIA AVENUE S, DIXON, $165,000
