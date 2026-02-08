Lee, Whiteside and Ogle county property transfers for Jan. 26-30, 2026

Lee County
Warranty Deeds
Amy Jo Schmelter and Matthew S. Schmelter to Juan Clas, 1 Parcel: 13-21-11-180-006, $32,500
Up To Code Properties Llc to Kristopher E Lorenz and Maryssa N. Nusbaum, 844 HANN AVE, DIXON, $340,000
Richard A. Klein and Therese M. Klein to William D. Klein, 109 3RD ST W, SUBLETTE, $309,000
Susan L. Jones to Timothy R. O’Malley and Crystal A. O’Malley, 104 S STROBLE, AMBOY, $35,000
Dennis W. Anderson and Sally A. Anderson to Gary Shannon and Connie Shannon, 348 WILEY AVE, PAW PAW, $180,000
Kristopher Lorenz, Maryssa N. Lorenz, and Maryssa N. Nusbaum to Benjamin J. Jarvis, 1234 JEFFERSON AVE N, DIXON, $184,000
David J. Didier and Debra J. Didier to Flyin Eagles Llc, 4 Parcels: 06-03-25-100-005, 06-03-25-100-006, 06-09-12-100-015, and 06-09-12-100-017, $0.00
James N. Loehr and Dunbar Family Farm Llc to Arturo Enriquez Cordova, 1 Parcel: 11-16-03-100-001, $290,000
Thomas Whelan, Clayton T. Whelan, and Jason M. Whelan to Robert Eugene Near, 2 Parcels: 16-07-11-255-001 and 16-07-11-255-002, $15,000
Dennis E. Von Holten and Donna M. Von Holten to Single Deck 21 Llc, 2 Parcels: 13-21-33-100-001 and 13-21-33-100-002, $1,120,000
Quit Claims
Wade E. Kaminski and Joann M. Kaminski to Wade E. Kaminski and Joann M. Kaminski, 509 VITALE ST, DIXON, $0.00
Claude D. Ortgiesen and Mary J. Ortgiesen to Claude D. Ortgiesen, 551 PENROSE ROAD, DIXON, $0.00
Jeffrey T. Huggins and Michelle Huggins to Michelle Huggins, 301 JEFFERSON AVE S, AMBOY, $0.00
Joshua Swan to Skye Swan, 715 CHICAGO AVE, DIXON, $0.00
Douglas L. Schammel to Teri Spitz, Kimberly Heiden, and Jodie Hollowell, 273 WOLF RD, SUBLETTE, $0.00
Linda M. Gallo to Linda M. Gallo Trustee and Linda M. Gallo Trust, 1 Parcel: 13-21-12-204-003, $10.00
Trustee’s Deeds
Christopher A. Coutre Trustee and Christopher A. Coutre Trust to Robert Hahn, 1 Parcel: 05-17-10-200-013, $257,500
Debra Jandrey Trustee, Mary Davis Trustee, and Jensen Trust #419 to Sauk Valley Properties Llc, 419 FERRIS STREET, DIXON, $202,000
Tosca Schultz Trustee, William J. Dempsey Farm Real Estate Trust, William J. Dempsey, Regina Dempsey Descendants Trust, and Lisa A. Magnafici Trustee to Joseph Dunphy and Brandi Dunphy, 864 STERLING ROAD, AMBOY, $0.00
Deeds in Trust
Bradley Kent Gillespie and Lois M. Gillespie to Bradley Kent Gillespie Trustee, Lois M. Gillespie Trustee, and Gillespie Family Trust, 864 WHITE OAKS DRIVE, DIXON, $0.00
Elmer E. Shaw and Kay E. Shaw to Elmer E. Shaw Trustee, Kay E. Shaw Trustee, and Shaw Family Trust, 1 Parcel: 11-16-21-402-021, $0.00
Phyllis B. Stolzenbach to Phyllis B. Stolzenbach Trustee and Phyllis B. Stolzenbach Trust, 1 Parcel: 13-21-11-128-019, $0.00
Arnold D. Diehl and Marilyn A. Diehl to Arnold D. Diehl Trustee, Arnold D. Diehl Trust No 1, Marilyn A. Diehl Trustee, and Marilyn A. Diehl Trust No 1, 1310 BONNIE AVENUE, DIXON, $0.00
David J. Didier and Debra J. Didier to David J. Didier Trustee, David J. Didier Living Trust, Debra J. Didier Trustee, and Debra J. Didier Living Trust, 674 MEYERS RD, AMBOY, $0.00
Chester D. Hilty and Mary I. Hilty to Chester D. Hilty Trustee, Mary I. Hilty Trustee, and Hilty Family Trust, 729 HEIGHTS RD, DIXON, $0.00
Source: Lee County Recorder’s Office
Whiteside County
Warranty Deeds
Alejandro Cal Xona to Breeann R. Sharp, 503 WEST WINFIELD, MORRISON, $157,000
Joseph L. Dykstra to Mark A. Dykstra and Ann L. Dykstra, 11699 SPRING VALLEY ROAD, MORRISON, $500,000
Kenneth J. Hagge to Kenneth J. Hagge Trust, 14701 VANS RD, FULTON, $0.00
Terry L. Sullivan to Jason L. Sullivan, Justin A. Sullivan, and Jeffery C. Sullivan, 1 Parcel: 20-06-477-002, $0.00
Peggy S. Vankampen to Deborah Cossman, 18759 13TH ST, FULTON, $29,999
Linda K. Balk to J. Darwin Olsen, 1329 14TH AVE, FULTON, $825,000
Loretta Sue Topp to Romello Payton, 405 BROADWAY AVE, STERLING, $107,000
Plautz Farms Inc to Jacob E. Smith, 17945 STAR RD, PROPHETSTOWN, $225,000
Plautz Farms Inc to David H. Thormahlen and Debra J. Thormahlen, 18157 STAR RD, PROPHETSTOWN, $5,087,896
Qc Investments Llc and Grimsoles Investments Llc Dba to Brianne Price, 807 14TH AVENUE FULTON, $157,500
Jacquelyne Gonzalez Ramos to Darshon Keefer and Veronica Keefer, 402 LEFEVRE RD W, STERLING, $410,000
Joseph L. Shaffer and Cherish M. Shaffer to Jayden A. Huizenga, 12535 COOPER ROAD, PROPHETSTOWN, $75,000
Andres C. Gomez and Andrea M. Gomez to German Rodriguez Lares, 507 6TH AVE, STERLING, $42,500
Katrina G. Klages to David Floray and Julie Floray, 403 9TH ST E, ROCK FALLS, $127,000
Eugene L. Meurs to Darren P. Anglese and Lori L. Michaelsen, 408 7TH AVE FULTON, $25,500
Jorge Mendez to Payton L. Simmons, 706 9TH STREET W STERLING, $88,000
Hoffman Brothers Partnership to 3309 W Rock Falls Rd Llc, 3 Parcels: 11-30-426-005, 11-30-426-014, and 11-30-426-015, $298,640
New York Equity International to Joseline Arana, 1824 16TH AVE STERLING, $82,000
Mark A. Heeren and Abbie Heeren to Joseph Smith, 28902 CARRIAGE DR, STERLING, $200,000
Christin Roman and Chanise L. Pray to Tiffany Roman, 1 Parcel: 21-05-100-010, $0.00
Chanise L. Pray and Tiffany Roman to Christin Roman, 1 Parcel: 21-05-100-010, $0.00
Christin Roman, Tiffany Roman, and Chanise L. Pray to Christin Roman, Tiffany Roman, and Chanise L. Pray, 15110 SPRINGHILL RD, PROPHETSTOWN, $0.00
Christin Roman and Tiffany Roman to Chanise L. Pray, 2 Parcels: 15-32-300-008 and 21-05-100-010, $0.00
Kathy D. Schipper to Phillip S. Schipper Trustee, Kathy D. Schipper Trustee, The Schipper Family Living Trust, 911 7TH AVE, FULTON, $0.00
Fannie Mae aka Federal National Mortgage Assoc to Woosung Investments Llc, 611 1ST AVE, STERLING, $59,900
Quit Claims
Connie Conklin and James Conklin to Connie Conklin and James Conklin, 8558 HICKORY HILLS ROAD, ROCK FALLS, $0.00
George L. Mcduffy to Scott L. Mcduffy, 30399 PRAIRIE ST, ROCK FALLS, $79.00
Debra A. Salvatori, Marina J. Johnson, Constance L. Frimel, and Kristine L. Jaynes to Mb Selmi Sisters Llc, 2 Parcels: 11-26-454-002 and 11-35-201-001, $0.00
William A. Jones and Amy M. Jones to Amy M. Jones Living Trust and William A. Jones Trustee, 13189 SPRING HILL ROAD, PROPHETSTOWN, $0.00
William Jones to William A. Jones Living Trust and Amy M. Jones Trustee, 17770 LOMAX RD, PROPHETSTOWN, $0.00
Janice L. Wiersema to Gregg M. Wiersema and Eric S. Wiersema, 15093 LYNDON RD, MORRISON, $0.00
Frank Yeoward to Robert A. Yeoward and Diane Yeoward, 26871 NATHAN RD, ROCK FALLS, $0.00
Elroy E. Wylde to Elroy E. Wylde Trust, 2103 7TH AVE STERLING, $0.00
Mario Vivarelli to Anita Vivarelli, 805 WIKER DR, ROCK FALLS, $0.00
Kyle M. Young to Kmy Llc, 1204 MULNIX ST, ROCK FALLS, $0.00
Kyle M. Young to Kmy Llc, 306 12TH ST E ROCK FALLS, and 511 AVENUE A, ROCK FALLS, $0.00
Michael H. Heppel to Michael H. Heppel and Maria H. Heppel, 1201 7TH AVE, STERLING, $0.00
Susan M. Spittler and Thomas K. Kruse to Robert N. Kruse, 514 ANTHONY ST, MORRISON, $0.00
Trustee’s Deeds
Andrew J. Renkes Trustee, Randall L. Renkes Trustee, Angela B. Renkes Trustee, and Beth E. Renkes Trustee to Morrison Rental Properties Llc Series H, 14825 NORRISH RD MORRISON, $150,000
Garth Gardner Trustee and Marjorie J. Gardner Trust to Abigail J. Gillette, 314 3RD ST W, PROPHETSTOWN, $128,000
Pamela J. Mendelson Trustee and Ethel H. Jensen to Pamela J. Mendelson Trustee and Stanley D. Jensen Trust, 205 FREMONT ST S, TAMPICO, $0.00
Executor’s Deeds
Nancy F. Sandall Estate to Laurie Wheelington, 606 ASH AVE, MORRISON, $0.00
Source: Whiteside County Recorder’s Office
Ogle County
Warranty Deeds
Jeffery J. King to Matthew Zito and Marcet Zito, 1 Parcel: 503 W. 2nd St., Byron, $153,500
Stephen C. Sharer and Suzanne M. Sharer to Stephen C. Sharer Trustee, Suzanne M. Sharer Trustee, Sharer Family Tr., 1 Parcel: 202 E Lincoln St., Mt. Morris, $0.00
Smith & Schaefer Llc to Uriel Estrada, 1 Parcel in Lincoln Township: 07-23-157-001, $31,000
Jersey Rochelle Llc to Ample Rochelle Llc, 1 Parcel: 600 N 15th St., Rochelle, $375,000
Twin Creek Farms Llc to Pamela K. Glendenning Trustee, George B. Glendenning Iii Trustee, P&g Family Tr219, and P & G Family Tr219, 2 Parcels in Scott Township: 11-27-200-010 and 11-27-200-011, $1,280,999
David W. Safanda and John F. Safanda to Charles H. Payne, 1 Parcel in Scott Township: 11-22-226-006, $0.00
Quit Claims
Bradley J. Bellows to Dalton Haenitsch, 1 Parcel: 508 E Buffalo St, Polo, $0.00
Steven G. Stinson to Steven G. Stinson and Erica M. Stinson, 1 Parcel: 511 S 3rd St, Oregon, $0.00
Haywell Llc-Mill Creek to Hre Builders Llc, 1 Parcel: 554 Creekside Circle, Byron, $0.00
Creston Commons Llc to Hre Builders Llc, 1 Parcel in Dement Township: 25-23-405-001, $0.00
Jennifer L. Hay and Jennifer L. Elder to Jennifer L. Elder and Brian Elder, 1 Parcel: 1327 W 8th Ave, Rochelle, $0.00
Johna L. Templin to Thomas C. Davis, 1 Parcel: 202 N Division Ave, Polo, $0.00
Deeds in Trust
Raymond E. Ankney and Donna I. Ankney to Darrell E. Ankney Trustee and 4 D’s Family Tr1, 4 Parcels in Pine Rock Township: 17-27-376-001, 17-27-376-003, 17-27-376-004, and 17-27-376-005, $0.00
Daniel Heng and Teresa Heng to Daniel Heng Trustee, Teresa Heng Trustee, and Teresa Heng Tr, 1 Parcel in Pine Rock Township: 17-22-300-024, $0.00
James Marner and Laura A. Marner to James A. Marner Trustee, Laura A. Marner Trustee, James & Laura A. Marner Joint Rev Tr, 1 Parcel: 4868 E Walden Rd, Byron, $0.00
Danny A. Hoffman, Judy L. Hoffman, and Judi L. Hoffman to Danny A. Hoffman Trustee and Danny A. Hoffman Tr., 1 Parcel in Forreston Township: 02-29-100-004, $0.00
Danny A. Hoffman, Judy L. Hoffman, and Judi L. Hoffman to Judy L. Hoffman Trustee, Judi L. Hoffman Trustee, and Judy L. Hoffman Tr., 1 Parcel in Forreston: 02-29-100-004, $0.00
Executor’s Deeds
Janis K. Wilson Deceased By Executor to Michael J. Kelsey, 1 Parcel: 808 N Crestview Trl, Byron, $119,500
Arlen J. Heeren Deceased By Executor to Nicole M. Schoeny, Eric S. Schoeny, and Matthew S. Heeren, 1 Parcel in Maryland Township: 03-04-300-003, $0.00
Arlen J. Heeren Deceased By Executor to Eric S. Schoeny and Nicole M. Schoeny, 1 Parcel in Maryland Township: 03-04-300-003, $115,000
Source: Ogle County Recorder’s Office