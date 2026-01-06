Whiteside County property transfers for Dec. 29 to Jan. 2

Warranty Deeds
Nelson Realty to Greggory Blasdell, 101 MARKET ST W, MORRISON, $45,000
Lyle E. Jensen to Lauren E. Jensen, 1 Parcel: 08-24-100-004, $0.00
Joel M. Papineau and Penny F. Papineau to David M. Noel and Grace E. Echols, 1005 8TH ST, ERIE, $111,000
Secretary Of Hud to Red Apollo Llc, 300 HIGHLAND AVE, ERIE, $121,600
Michelle Mccue, Marcia Mccue, Elizabeth Fischbach, and Robert J. Mccue Estate to Joshua Kirkland and Ashley Kirkland, 12490 MATZNICK RD, STERLING, $0.00
David Barajas Sr to Cgh Medical Center, 2708 4TH ST W, STERLING, $582,000
Seeventures Llc to Guy A. Dumont Family Trust and Carla M. Dumont Family Trust, 413 12TH AVE, FULTON, $79,900
Nathan C. Wells to Gayle Peterson, 1209 16TH ST E, STERLING, $129,957
Robert J. Deter to Adam C. Deter, 19259 HENRY RD, MORRISON, $180,000
Colonial Savings to Steven Schneider, 501 MAIN ST W, MORRISON, $22,000
Josefina P. Molina to Chad David Molina and Jackie Molina, 904 EAST AVENUE, STERLING, $120,000
Stanley A. Scheidecker and Carla D. Scheidecker to Jeffery Smith and Tracey Oliver, 724 BROADWAY AVE, STERLING, $189,900
Dalton R. Swanson to Bradley C. Bohms, 311 MAPLE ST, PROPHETSTOWN, $107,000
Bradley Schreiner to Bradley J. Schreiner Trust, 10558 MCNEIL RD, ROCK FALLS, $0.00
Kenneth W. Kophamer to Ken Kophamer Llc, 1 Parcel: 03-35-300-003, $0.00
Sierra Villarreal, Quinten Villarreal, Noah Villarreal, Joshua Villarreal, and Raynaldo Villarreal Estate to Quinten Villarreal, 604 7TH ST W, STERLING, $0.00
Quit Claims
Roger Frazier and Eileen S. Frazier to Jennifer L. Harmon and Timothy J. Frazier, 17910 CHASE RD, FULTON; 17818 CHASE RD, FULTON; and 17812 CHASE RD, FULTON, $0.00
Richard W. Devers to Christine E. Devers and Richard W. Devers, 518 AVE D, ROCK FALLS, $0.00
Rochelle Steder to Rochelle Steder and Savanna Steder, 605 2ND ST E, STERLING, $0.00
Robert Chamberlain and Linette Chamberlain to George Vasquez, 1303 MARY AVE, ROCK FALLS, $28,000
Judith L. Stringer to Brian S. Hawkins and Jaime L. Hawkins, 21051 MOLINE RD, STERLING, $0.00
Doug Schryver and Anita Schryver to James M. Bieneman, 1314 14TH AVE, STERLING, $0.00
Trustees Deeds
Joseph Stayton Trustee, Mary A. Burke Trust, John Omalley Trustee, and Lawrenc W. Stayton Trust to Rodney Hostetler and Beverly Hostetler, 25689 JERSEY RD, TAMPICO, 2,448,000
Ryan G. Murphy Trustee, Ashley C. Murphy Trustee, and Murphy Joint Trust to Cindy F. Fane Trust, 1807 33RD AVE, STERLING, $18,000
Gary L. Lewison Trust and Nancy Jo Lewison Trust to Jolee Ann Lewison Goodwin, 603 13TH ST W, STERLING, $0.00
Executor’s Deeds
Terrance M Hewitt Estate and Jurate Cannara, 210 13TH ST W, ROCK FALLS, $35,000
Nancy J. Pratt Estate to Shelby Holley and Duke Carber, 10780 MOLINE RD, ERIE, $160,000