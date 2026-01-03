Property transfers for Lee, Whiteside and Ogle counties for Dec. 22-26, 2025

Lee County
Warranty Deeds
The Bird And Plumber Llc to Tellus Demetra Llc, 3 Parcels: 01-06-03-200-003, 01-06-03-200-004, 01-06-03-200-005, $1,884,200
Askvig Boys Construction Llc to Matthew Cornell, 403 TRACY AVENUE, ASHTON, $216,000
Bradley R. Iversen and Danessa K. Iversen to Audrey Gorman, 235 WABANSI TRAIL, PAW PAW, $396,000
John E. Sanders and Mary E. Comer to John E. Sanders Co-Trustee, Mary E. Comer Co-Trustee, Mary E. Comer Living Trust, and John E. Sanders Living Trust, 1 Parcel: 13-21-11-129-019, $0.00
David G. Scheonholz Jr. to Toomsen Rentals Llc, 717 MADISON AVE, DIXON, $73,000
Lauer Properties & Investments Llc to Jeff Of All Trades Llc, 225 LINCOLN HIGHWAY E, FRANKLIN GROVE, $185,000
Brian K. Lohse, Jennifer E. Shannon, Janelle M. Elliot, and Marlene E. Lohse to Chad A. Mclaughlin and Angela K. Miller, 54 BLUFF STREET E, AMBOY, $168,000
Michael F. Pfeiffer to Kirk M. Reinhart and Julie L. Reinhart, 1 Parcel: 17-05-18-100-002, $2,000
Quit Claims
Todd W. Vacek to Todd W. Vacek and Beckie Vacek, 1664 ROCKVIEW, DIXON, $0.00
Rosa R. Robles to Dustin James Kowalski, 745 4TH STREET, WEST BROOKLYN, $0.00
Orbilia Stella Garcia to Gabriel Garcia Jr., 1 Parcel: 13-21-02-327-013, $0.00
Albert W. Butler Iv, Nicholas R. Butler, and Carolyn L. Butler to A William Butler Iii and Stephanie M. Heilstedt, 1 Parcel: 05-17-21-300-002, $0.00
Albert W. Butler Iv, Nicholas R. Butler, and Carolyn L. Butler to A William Butler Iii, 1 Parcel: 19-22-30-300-002, $0.00
Nicholas R. Butler, Carolyn L. Butler, and Albert W. Butler Iv to A William Butler Iii, 1 Parcel: 05-17-21-300-006, $0.00
Trustees Deeds
Donna M. Politsch Trustee, Alan H. Jacox Trustee, and Elaine M. Jacox Trust No. 102 to Allan Jacox, 937 STEWARD RD, STEWARD, $159,000
Lloyd Jacox Trustee, Allen Jacox Trustee, and Harold L. Jacox Trust No. 101 to Allen Jacox, 937 STEWARD RD, STEWARD, $0.00
Charles W. Ramsdell Trustee and Trust No. 96 to Charles W. Ramsdell, Paul L. Ramsdell, and Phyllis Sutton, 1675 MCGIRR ROAD, FRANKLIN GROVE, $0.00
Deeds in Trust
Ronald L. Ackert, Tamera L. Ackert, and Tamera L. Ackert to Ronald L. Ackert Trustee, Tamera L. Ackert Trustee, and Ackert Trust, 796 WALTON RD, AMBOY, $0.00
Virginia T. Sommer to Virginia T. Sommer Trustee and Virginia T. Sommer Trust, 1 Parcel: 14-03-33-400-032, $0.00
Virginia T. Sommer to Virginia T. Sommer Trustee and Virginia T. Sommer Trust, 2 Parcels: 14-03-33-400-016 and 14-03-33-400-031, $0.00
Virginia T. Sommer to Virginia T. Sommer Trustee and Virginia T. Sommer Trust, 1 Parcel: 14-03-33-400-026, $0.00
Virginia T. Sommer to Virginia T. Sommer Trustee and Virginia T. Sommer Trust, 2 Parcels: 14-03-33-400-014 and 14-03-33-400-030, $0.00
Danny Glenn Faber to Danny Glenn Faber Trustee and Danny Glenn Faber Trust, 1 Parcel: 19-22-23-300-004, $0.00
Sharon E. Parks to Sharon E. Parks Trustee and Sharon E. Parks Revocable Trust, 1 Parcel: 19-22-07-106-016, $0.00
Raymond H. Driussi to Raymond H. Driussi Trustee and Raymond H. Driussi Living Trust, 3 Parcels: 11-16-16-300-002, 11-16-17-400-002, and 11-16-20-200-002, $0.00
Source: Lee County Recorder’s Office
Whiteside County
Warranty Deeds
Secretary Of Hud to Gordon E. Harris Jr., 810 15TH ST W, STERLING, $45,000
Michael J. Bushaw to Nicholas Clemens and Hannah Kolling, 1103 8TH AVE, ROCK FALLS, $140,000
Reid C. Johnson to Johnson Sunset Farms Llc, 10 Parcels: 21-09-400-006, 21-10-100-005, 21-11-300-003, 21-11-400-002, 21-11-400-004, 21-12-300-004, 21-13-100-004, 21-14-100-001, 21-14-200-001, and 21-14-200-002, $0.00
Kevin M. Koester and Rebekah L. Koester to Amanda Ryan Duncan, 2707 ROCK FALLS RD, ROCK FALLS, $422,500
T & G Partnership and T&g Partnership to Stone Rock Llc, 105 MAIN ST S, TAMPICO, and 107 MAIN ST S, TAMPICO, $200,000
Tina M. Palicki to Frederick Bush and Jeanilee Bush, 203 ASH AVE, MORRISON, $161,000
Jason M. Near and Jill M. Near to Dale A. Bland and Consuelo Bland, 3816 STACIE LN, ROCK FALLS, $245,000
Justin Reyes and Raeann Reyes to Cindy F. Fane Trust, 1803 33RD AVE, STERLING, $21,000
Joseph Mango to Dillon T. Hemminger, 1205 LYNN BLVD E, STERLING, $128,000
J&b Investment Llc to Bardier & Ramirez Real Estate Llc, 2202 LOCUST ST, STERLING, $177,000
Felimon Sandoval, Fidela Reglin, Sara Greson, Fernando Sandoval, Paul Sandoval, Jacob Sandoval, Filimon Sandoval Estate, and Filemon Sandoval Estate Aka to Noah S. Sandoval, 1001 8TH ST W, STERLING, $100,000
Jennifer L. Hinton to Roderick A. Miniel, 309 EAST AVE, PROPHETSTOWN, and 311 EAST AVE, PROPHETSTOWN, $225,000
Relo Property Llc to Grant W. Slater, 1115 19TH ST W, ROCK FALLS, $87,900
Chad R. Fowkes and Stacey L. Fowkes to Yuliana Huitron, 24839 INDIAN RIDGE RD, STERLING, $188,000
Shirley L. Collinge to Larry G. Mccormick Trustee, Larry G. Mccormick Trust, and Mary R. Mccormick Trust, 6753 ELLIS RD, ERIE, $112,000
Shirley L. Collinge to Larry G. Mccormick Trustee, Larry G. Mccormick Trust, and Mary R. Mccormick Trust, 6753 ELLIS RD, ERIE, $639,000
Benjamin B. Brackemyer to Brandon K. Eye, 16260 UNION ST, MORRISON, $130,500
Ramon E. Leal to Kars Rentals Llc, 1 Parcel: 09-17-276-007, $75,000
Larry D. Mckee Estate, Glenna D. Mckee, Michelle R. Phillips, and Michael Mckee to Glenna D. Mckee, 310 5TH ST E, ROCK FALLS, $0.00
Quit Claims
Tammy J. Wollesen, Betty J. Wollesen Estate, and Bryan E. Wollesen to Tammy J. Wollesen and Bryan E. Wollesen, 218 2ND STREET W, LYNDON, $0.00
Olivia Gutierrez to Wayne A. Abell, 304 5TH ST E, ROCK FALLS, $0.00
Conkling Real Estate Management Inc to Olivia Gutierrez, 306 5TH ST E, ROCK FALLS, $0.00
Larry D. Mckee Estate, Glenna D. Mckee, Michelle R. Phillips, Michael Mckee, and Larry D. Mckee to Conkling Real Estate Management Inc, 308 5TH ST E, ROCK FALLS, $0.00
Peter T. Bray to Peter T. Bray Trust, 1 Parcel: 03-13-400-008, $0.00
Mary C. Matthews to Bryan E. Camper and Andrea J. Camper, 1 Parcel: 17-11-404-017, $0.00
Melissa Christian to Larry D. Johnson Estate, 1211 MCCUE RD, STERLING, $0.00
Trustees Deeds
Leann Blackert Trustee, Tara Jo Blacker Trustee, Connie A. Blackert Trust, and Larry E. Blackert Trust to Dane M. Murray and Andrea L. Murray, 313 2ND ST W, PROPHETSTOWN, $155,000
Gregory W. Scott Trustee, Gregory W. Scott Trust, and Pamela J. Scott Trust to Pietro Parrino and Caterina Parrino, 111 DOUGLAS ST, PROPHETSTOWN, $55,000
Source: Whiteside County Recorder’s Office
Ogle County
Warranty Deeds
Andrew L. Murray and Kasey M. Murray to David Hueramo and Jessica Hueramo, 1 Parcel: 1108 Gehant CT, Rochelle, $344,950
Us Bank to Sec of Housing & Urban Development, 1 Parcel: 107 N Thomas Ave., Polo, $0.00
Susan I. Nicholas, Susan l. Nicholas, Randal Nicholas, Robert H. Saddoris, and Opal Saddoris to Susan I. Nicholas, 1 Parcel: 6067 West Grove Rd, Mt. Morris, $0.00
Steven Peterson to Brady Keller, 1 Parcel in White Rock Township: 18-08-451-007, $90,000
Kathy M. Mrozek and Kenneth J. Mrozek Ii to Jacob J. Mrozek and Cassidy M. Mrozek, 1 Parcel: 229 S Franklin St., Byron, $340,000
Donald C. Burke Jr. to City of Rochelle, 2 Parcels: 313 W 5th Ave., Rochelle, and one parcel in Flagg Township: 24-24-337-008, $110,000
Oil X-Change Of Rochelle Inc to Fab Realty Llc, 1 Parcel: 1361 N 7th St., Rochelle, $350,000
Caleb David Jenks and Jaclyn Marie Jenks to Jacob Green, 1 Parcel: 601 W 1st St., Mt. Morris, $114,900
Suzen Isai to Ronald Craig Demus, 1 Parcel: 3871 E Mockingbird Ln, Byron, $295,000
Quit Claims
Brandon Shaw and Laura Shaw to Brandon Shaw and Laura Shaw, 1 Parcel: 315 Woodlawn, Creston, $0.00
Trustees Deeds
Barbara A. Bocker Trustee, Virgil L. Bocker Tr., and Judith A. Bocker Tr. to Barbara A. Bocker, 5 parcels in Lincoln Township: 07-03-300-004, 07-04-400-003, 07-04-400-004, 07-16-400-004 and 07-21-100-007; and 3 parcels in Mt. Morris Township: 08-08-100-007, 08-08-100-008, and 08-08-100-009, $0.00
Cynthia Witmer Block Trustee and Marlene J. Witmer Tr. to Jared Thomas Head, 1 Parcel in Oregon-Nashua Township: 16-06-200-013, $570,000
John G. Stuff Jr. Trustee, E. Jane Hopkins Trustee, and Mary Elizabeth Love Stuff Rev Tr. to H&w Very Rare Llc, 1 Parcel: 5412 S Lowell Park Rd, Dixon, $284,722
Deeds in Trust
Daniel Whalen, Erika Meiners, and Erika Whalen to Daniel Whalen Trustee, Erika Whalen Trustee, Mappine Tr1, and Mappine Tr2, 1 Parcel: 6786 S Lost Nation Rd, Dixon, $0.00
Scott E. Eller and Allysa M. Eller to Allysa M. Eller Trustee and Allysa M. Eller Rev Tr, 1 Parcel: 6548 E Hales Corner Rd, Stillman Valley, $0.00
Scott E. Eller and Allysa M. Elelr to Scott E. Eller Trustee and Scott E. Eller Rev Tr, 1 Parcel: 6542 E Hales Corner Rd, Stillman Valley, $0.00
Carolyn L. Gigous to Carolyn L. Gigous Trustee and Gigous Land Tr., 1 Parcel: 207 N 6th St., Oregon, $0.00
Source: Ogle County Recorder’s Office