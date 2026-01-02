Riverdale Middle School announces honor rolls, perfect attendance

Riverdale Middle School in Port Byron is announcing the students making first-quarter straight As, honor roll and perfect attendance lists.
6th grade Straight A: Megan Berk, Evelyn Brasmer, Brooke Bundy, Harper Dierikx, Lillian Goss, Camilla Lamb, Brynleigh Moody, Charlotte Pearsall, Jordyn Stewart and Baillie Watson.
6th grade High Honor Roll: Damien Abeyta, Sawyer Allbee, Ethan Apostolos, Lucia Bacon, Emmett Beveroth, Greyson Binkley, Max Brockmann, Brockton Bump, Gianna Bush, Charlie Case, Lilyana Cline, Ariana Crisp, Paisley Dean, Levi Dillin, Avery Floming, Jackson Frits, Owen Fuller, Ramona Furlow, Ethan Gibney, Mackenzie Grchan, Caroline Green, Parker Green, Sarai Gutierrez, Maxwell Hawkins, Leah Hoertz, Ellie Howard, Keller Hull, Jaxon Libberton, Blaine Lofgren, Corbin Long and Archer Lyon.
Alaura Massey, Kinsley Mathis, Raelynn McClintock, Ayala McMullen-Heath, Faith Mendoza, Brantley Mitton, Breckin Peterson, Ryleigh Powell, Brayden Puckett, Emery Ramsdale, Samuel Riewerts, Randall Riley, Owen Rivera, Liam Rosas, Rivera Ruiz, Bradley Runge, Owen Sallows, Emmett Schumann, Jericho Shramek, Scarlett Sloan, Meredith Sowder, Zachary St Clair, Brea Sweetman, Alexa Tanner, Zelly Temple, Peyton Trego, Nicolas Varela, James Vaughn, Carson Verdick, McKenzie Verkruysse, Sylas Wilkey, Kaitlyn Yoder and Kellan Young.
7th grade Straight As: Creighton Brand, Charles Brooks, Evelyn Brown, Aleah Christopher, Ayla Coers, Brantlee Cook, Brayden Creen, Millie Floming, Evan Goodson, Alison Huggins, Caitlin Janicki, Kenzlie Kirkpatrick, Kylee Kronfeld, Calvin Marty, Rhya Meeker, Scott Mongreig, Landon Roberts, Gabriel Romani, Abigail Skaggs, Hollyn Stewart, Lexxie Tracy and Sawyer VanDeCasteele.
7th grade High Honor Roll: Brooklyn Abbott, Holden Adams, Rozlyn Alatorre, Samuel Ayers, Judoree Bates, Connor Blake, Lincoln Brasmer, Brody Brown, Drake Bush, Finnigan Caho, Robert Chaney, Greyson Chenoweth, Kaylee Clark, Witten Costello, Caroline Cromie, Elaine Crouse, Eden DeCap, Shamus Dreifurst, Gunner Eberle, Caden Edmondson, Gunnar Eggert, Pinky Eggert, Aria Epton, Avery Everson, Oliver Gibson, Kieran Goss, Gracie Haan, Makenzie Hilburn and Sydney Hoffman.
Addison Jenkins, Jack Johnson, Lauren Kelly, Kyler Kindelsperger, Hunter Kohrt, Taylor Logan, Devyn Lugo, Jacob Mahraun, Troy Mantalaba, Theodore McGeehon, Caleb Price, Connor Remour, Kallie Rogers, Layton Ruark, Elizabeth Russo, Charles Schradeya, Ryker Simmons, Madalyn Simms, Tristan Sloan, Gregory Smith, Greyson Smith, Easton Speer, Presley Stark, Ryder Sullivan, Jake Vickers and Jaxsyn Woodruff
8th grade Straight As: Dalton Carls, Alexis Churchill, Cadence Dawson, Madison Dean, Myles Dierikx, Devin Dorathy, Benjamin Dykema, Mira Fritch, Brooklyn Germanceri, Aleah Goss, Braxton Grage, George Hagmeier, Harper Houzenga, Clara Jones, Jude Krier, Eli McClaine, Luke McClaine, Piper Mockmore, Diane Morford, Vaughn Polenske, Jaxson Powell, Wesley Riewerts, Lucy Sallows, Brady St. Clair, Abigail Yoder and Pagan Zawada.
8th grade High Honor Roll: Grayson Albritton, Natalie Bacon, Nicole Bacon, Eloise Baker, Iryss Balvanz, Kayden Covemaker, Landon Daugherty, Paisley Eich, Cecilia Foust, Audrey Gibney, Maya Gitchel, Alaina Gregory, Jaeleigh Harrison, Jackson Hawkins, Macee Hedeen, Lynnlee Hilburn, Kallie Hill, Kylah Hobbs, Henry Johnson, Korbyn Kennedy, Carter Kiefer, Ethan Kinney and Iris Krispli.
Madelyn Lindquist, Kaitlynn Mahraun, Dominic Montgomery, Lucy Morales, Genevieve Nicholas, Kenzington Noble, Channing Percival, Piper Peterson, Micah Phelps, Paxton Rakoci, Natalia Ramos, Bryan Rogers, David Scott, Ayden Smith, Cole Stone, Ryder Troutwine, Brailey Turner, K’Veon Vincent, Danielle Warner, Joel Williams and Emersyn Zahradka.
Perfect Attendance
6th grade: Megan Berk, Emmett Beveroth, Evelyn Brasmer, Max Brockman, Lilyana Cline, Paisley Dean, Harper Dierikx, Jackson Frits, Owen Fuller, Lillian Goss, Ellie Howard, Brantley Mitton, Charlotte Pearsall, Ryleigh Powell, Emmett Schumann, Meredith Sowder, Jordyn Stewart, Alexa Tanner, Peyton Trego, Nicolas Varela, Baillie Watson and Kaitlyn Yoder.
7th grade: Connor Blake, Creighton Brand, Brody Brown, Evelyn Brown, Greyson Chenoweth, Aleah Christopher, Brantlee Cook, Elaine Crouse, Eden DeCap, Gunner Eberle, Gunnar Eggert, Evan Goodson, Kieran Goss, Alison Huggins, Caitlin Janicki, Lauren Kelly, Kyler Kindelsperger, Kylee Kronfeld, Jacob Mahraun, Troy Mantalaba, Rhya Meeker, Caleb Price, Landon Roberts, Saphira Rohr, Ryker Simmons, Madalyn Simms, Abigail Skaggs, Tristan Sloan, Presley Stark, Hollyn Stewart, Ryder Sullivan and Jake Vickers.
8th Grade: Grayson Albritton, Nicole Bacon, Eloise Baker, Dalton Carls, Kayden Covemaker, Myles Dierikx, Devin Dorathy, Mira Fritch, Brooklyn Germanceri, Aleah Goss, Braxton Grage, Jack Hager, George Hagmeier, Macee Hedeen, Kallie Hill, Harper Houzenga, Clara Jones, Jude Krier, Piper Mockmore, Kenzington Noble, Micah Phelps, Jaxson Powell, Paxton Rakoci, Wesley Riewerts, Ayden Smith, Cole Stone and Emersyn Zahradka.