Lee County property transfers for Dec. 22-26, 2025

Warranty Deeds
The Bird And Plumber Llc to Tellus Demetra Llc, 3 Parcels: 01-06-03-200-003, 01-06-03-200-004, 01-06-03-200-005, $1,884,200
Askvig Boys Construction Llc to Matthew Cornell, 403 TRACY AVENUE, ASHTON, $216,000
Bradley R. Iversen and Danessa K. Iversen to Audrey Gorman, 235 WABANSI TRAIL, PAW PAW, $396,000
John E. Sanders and Mary E. Comer to John E. Sanders Co-Trustee, Mary E. Comer Co-Trustee, Mary E. Comer Living Trust, and John E. Sanders Living Trust, 1 Parcel: 13-21-11-129-019, $0.00
David G. Scheonholz Jr. to Toomsen Rentals Llc, 717 MADISON AVE, DIXON, $73,000
Lauer Properties & Investments Llc to Jeff Of All Trades Llc, 225 LINCOLN HIGHWAY E, FRANKLIN GROVE, $185,000
Brian K. Lohse, Jennifer E. Shannon, Janelle M. Elliot, and Marlene E. Lohse to Chad A. Mclaughlin and Angela K. Miller, 54 BLUFF STREET E, AMBOY, $168,000
Michael F. Pfeiffer to Kirk M. Reinhart and Julie L. Reinhart, 1 Parcel: 17-05-18-100-002, $2,000
Quit Claims
Todd W. Vacek to Todd W. Vacek and Beckie Vacek, 1664 ROCKVIEW, DIXON, $0.00
Rosa R. Robles to Dustin James Kowalski, 745 4TH STREET, WEST BROOKLYN, $0.00
Orbilia Stella Garcia to Gabriel Garcia Jr., 1 Parcel: 13-21-02-327-013, $0.00
Albert W. Butler Iv, Nicholas R. Butler, and Carolyn L. Butler to A William Butler Iii and Stephanie M. Heilstedt, 1 Parcel: 05-17-21-300-002, $0.00
Albert W. Butler Iv, Nicholas R. Butler, and Carolyn L. Butler to A William Butler Iii, 1 Parcel: 19-22-30-300-002, $0.00
Nicholas R. Butler, Carolyn L. Butler, and Albert W. Butler Iv to A William Butler Iii, 1 Parcel: 05-17-21-300-006, $0.00
Trustees Deeds
Donna M. Politsch Trustee, Alan H. Jacox Trustee, and Elaine M. Jacox Trust No. 102 to Allan Jacox, 937 STEWARD RD, STEWARD, $159,000
Lloyd Jacox Trustee, Allen Jacox Trustee, and Harold L. Jacox Trust No. 101 to Allen Jacox, 937 STEWARD RD, STEWARD, $0.00
Charles W. Ramsdell Trustee and Trust No. 96 to Charles W. Ramsdell, Paul L. Ramsdell, and Phyllis Sutton, 1675 MCGIRR ROAD, FRANKLIN GROVE, $0.00
Deeds in Trust
Ronald L. Ackert, Tamera L. Ackert, and Tamera L. Ackert to Ronald L. Ackert Trustee, Tamera L. Ackert Trustee, and Ackert Trust, 796 WALTON RD, AMBOY, $0.00
Virginia T. Sommer to Virginia T. Sommer Trustee and Virginia T. Sommer Trust, 1 Parcel: 14-03-33-400-032, $0.00
Virginia T. Sommer to Virginia T. Sommer Trustee and Virginia T. Sommer Trust, 2 Parcels: 14-03-33-400-016 and 14-03-33-400-031, $0.00
Virginia T. Sommer to Virginia T. Sommer Trustee and Virginia T. Sommer Trust, 1 Parcel: 14-03-33-400-026, $0.00
Virginia T. Sommer to Virginia T. Sommer Trustee and Virginia T. Sommer Trust, 2 Parcels: 14-03-33-400-014 and 14-03-33-400-030, $0.00
Danny Glenn Faber to Danny Glenn Faber Trustee and Danny Glenn Faber Trust, 1 Parcel: 19-22-23-300-004, $0.00
Sharon E. Parks to Sharon E. Parks Trustee and Sharon E. Parks Revocable Trust, 1 Parcel: 19-22-07-106-016, $0.00
Raymond H. Driussi to Raymond H. Driussi Trustee and Raymond H. Driussi Living Trust, 3 Parcels: 11-16-16-300-002, 11-16-17-400-002, and 11-16-20-200-002, $0.00