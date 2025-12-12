Whiteside County property transfers for Dec. 1-5, 2025

Warranty Deeds
Norma L. Porter to Lois E. Mills, 1001 AVENUE D, ROCK FALLS, $170,000
Angel Gomez and Maria J. Solis to Greg J. Jackson Jr., 807 12TH ST W, STERLING, $136,000
Sterling M. Thornton and Karli Lynn Thornton to Melissa Herrera, 1202 LEFEVRE RD E, STERLING, $125,000
Pennymac Loan Services Llc to Find A Place Now Llc, 1206 9TH AVE, FULTON, $47,000
Richard Nolan Jr. to Leonard Anthony Defendis Sr. and Patricia Jeane Defendis, 1210 DOUGLAS DR, STERLING, $129,000
Carolyn Spencer Trustee and Dorothy Handel Trust to Carolyn Spencer, 507 11TH ST W, ROCK FALLS, $94,000
Blake D. Gockel to Lester Cornstubble and Terry D. Cornstubble, 807 18TH ST W, STERLING, $145,000
Michael R. Vahle and Mary K. Vahle to Joshua J. Baker and Regina A. Sikkema, 808 LOCUST ST, PROPHETSTOWN, $168,500
Pauletta J. Klimson to John A. Vanbrocklin and Cindy J. Vanbrocklin, 827 14TH AVE, FULTON, $175,000
Breanna R. Douglas to Kahla D. Davis, 3312 B ST, ROCK FALLS, $164,900
Gnb Llc to State Of Illinois Dot, 1701 4TH ST E, STERLING, $505
Greater Sterling Development Corp to State Of Illinois Dot, 1 Parcel: 11-22-331-014, $300
Abraham Zaragoza and Anita Zaragoza to Jaime Ruiz, 1602 GRISWOLD AVE, STERLING, $86,000
Catherine E. Willis to Clinton Shuler and Katlin Shuler, 904 8TH AVE, STERLING, $178,000
Teresa Ortiz and Carlos Ortiz Estate to Erin Schmidt, 1610 9TH ST W, STERLING, $103,500
Alan T. Vervynck to Katie M. Frautschy, 1106 5TH AVENUE, STERLING, $120,000
Terry L. Boseneiler and Penny J. Boseneiler to Pete Sanchez and Jackie Sanchez, 507 EMERY STREET, PROPHETSTOWN, $4,000
Robert G. Wagenecht, Bill Wagenecht, Michael William Wagenecht Aka, and Allen Wagenecht to Christopher Sommers and Kelly Sommers, 303 GRAPE ST S, MORRISON, $106,600
Sahne R. Beswick to Daniel S. Hoffman and Beth L. Hoffman, 26930 MADLYN DR, ROCK FALLS, $125,000
Ann Merritt to Ann M. Merritt Trust, 2504A MEGAN COURT, STERLING, $0.00
Rock Roots Development Llc to Marlene M. Steinert, Paul E. Steinert, 1506 16TH AVE, ERIE, $360,000
Stacey Dubree to Carlos Salazar, 910 10TH ST W, STERLING, $130,000
Vanessa L. Gonzalez to Sallie Kroninger, 1005 OAK AVE, STERLING, $77,000
Harkness Properties Llc to Bollman Properties Llc, 305 ROUTE 30 W, ROCK FALLS, $275,000
Properties 815 Llc to Mariana Cano and Jose Urvina, 908 1ST AVE, STERLING, $154,500
Oak Street Properties Llc to Properties 815 Llc, 505 DIXON AVE, ROCK FALLS, $30,000
Kimberly K. Martin Guardian, Ketnneth R. Mills Estate and Ronald W. Mills to Braeden Phillips, 705 WALL ST W, MORRISON, $32,500
Quit Claims
Michael R. Hurd, Jennifer R. Haak, and Audrey A. Hurd Estate to Michael R. Hurd and Jennifer R. Haak, 1210 MINKEL ST, ROCK FALLS, $0.00
Rhea J. Bunter, Rhea J. Butner Aka, and Nancy A. Seyller to Nancy A. Seyller, 507 ASH AVE, MORRISON, $0.00
Oris E. Depuy and Dana R. Depuy to Tanya S. Engels Trustee, Oris E. Depuy Trust, and Dana R. Depuy Trust, 6 Parcels: 05-32-200-001, 05-32-200-002, 05-32-400-010, 05-32-400-013, 05-33-300-004, 15-32-400-011, $0.00
Tona S. Felder to Victor M. Barrios, 510 8TH ST W, STERLING, $51,200
Donielle Aimee Oliva Oliver Showvay, Donielle A. Showvay, and Donielle A. Schipper Fka to Donielle Aimee Oliva Oliver Showvay and William Douglas Oliva Oliver Showvay, 515 7TH AVENUE, ERIE, $0.00
Ernestine Daniels to Grady Daniels, 503 12TH AVENUE, STERLING, $0.00
Trustees Deeds
Lorie B. Nutt Trustee and Arthur A. Heinze Trust to Brian Bahrs and Sydnie Bahrs, 3803 20TH ST E, STERLING, $310,000
Cynthia L. Dale Trust and William H. T. Lee Trustee to Edwin T. Meiners, 505 7TH ST W, STERLING, $0.00
Frank Russell Olsson Trust, Ashley Kristina Olsson Trust, and Frank Olsson Trustee, to William Olsson Trust, 1 Parcel: 15-26-200-024, $0.00
Executors Deeds
Barry R. Dejamatt Estate to Kraig Grell and Julie Grell, 3105 WOODLAWN RD, STERLING, $134,750
Judith A. Thome Estate to Jason John Vanlanduit and Renae Elizabeth Vanlanduit, 2327 TAMPICO RD, TAMPICO, $733,180
Blaine G. Riesselman Estate to Brian Riesselman, 26921 KNIEF RD, ROCK FALLS, $0.00