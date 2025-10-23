Whiteside County property transfers for Oct. 13-17, 2025

Warranty Deeds
Marsha M. Riley, Ervin Kent Massingill, and Brian K. Massingill to Jason R. Vahle and Jamie L. Vahle, 17420 Star Road, Prophetstown, $220,000
Rachelle Brown and Greg Brown to Jonathan Charles Finlon and Janet Finlon, 1405 Lancaster Drive, Rock Falls, $295,000
John O. Eyer, Lewis D. Stoll Trustee, and Gail L. Stoll Trustee to Lewis D. Stoll Trustee and Gail L. Stoll Trustee, one parcel on Moline Road, Erie $0
Sally M. Knapp to Gary L. Nolan and Sheri R. Nolan, 27890 Morris St., Rock Falls, $139,900
Chad D. Rippy and Samantha D. Rippy to Barbara J. Williamsen and Jacob S. Johnson, 2204 E. 37th St., Sterling, $169,000
Tommy L. Fritsch and Melodie L. Fritsch to Jeffrey Thome, 107 W. 2nd St., Tampico, $163,900
Scott M. Mayer to Mandy Marie Aldridge, 705 Freeport Road, Sterling, $95,000
Edward M. Murney and Victoria A. Murney to Jeffrey J. Hanson and Angela R. Hanson, 15012 Henry Road, Morrison, $385,000
Robin S. Nicolaysen to Kirk E. Lathrop, 4990 24th Ave., Fulton, $164,900
Denice L. Eggleston Trustee to Casey Horner and Caitlin Wolber, 211 W. 13th St., Sterling, $219,000
Christopher W. Dawson to Cynthia J. Snapp and Sarah M. Snapp, 204 N. Benton St., Tampico, $40,000
Christopher R. Heide to Allycat Future Llc, 901 4th Ave., Sterling, $33,000
Chad W Dezell and Stephanie R. Smith to Judith Anne Dezell Estate and Cindy Spooner, 603 2nd Ave., Fulton, $200,000
Danielle Colby to Katie Norris, 9833 Albany Road, Erie, $354,000
Jamie L. Duffy to Mario Salas, 704 6th Ave., Rock Falls, $45,000
Jason Snyder and Michelle Snyder to Virginia Eileen Schipper, 801 16th Ave., Fulton, $185,000
Earl E. Shrock Trustee, Weldon E. Shrock Trustee, and Nancy H. Shrock Trustee to Jonas L. Shrock, two parcels: 23-19-300-014 and 23-20-100-001, $0
Earl E. Shrock Trustee, Weldon E. Shrock Trustee, and Nancy H. Shrock Trustee to Stanley P. Shrock, two parcels: 22-26-400-002 and 22-26-400-003, $0
Earl E. Shrock Trustee, Weldon E. Shrock Trustee, Nancy H. Shrock Trustee to Earlene R. Shrock Trustee, two parcels: 22-26-400-002 and 22-26-400-003, $0
Earl E. Shrock Trustee, Weldon E. Shrock Trustee, Nancy H. Shrock Trustee to Weldon E. Shrock and Jodi Shrock, two parcels: 23-19-300-014 and 23-20-100-001, $0
Quit Claim Deeds
Rina Lec to Rina Lec and Adem Akiti, 2202 20th Ave., Sterling, $0
Trustees Deeds
Lewis D. Stoll Trustee, Gail L. Stoll Trustee and John O. Eyer to John O. Eyer, one parcel on Moline Road, Erie, $0
Larry G. Mccormick Trustee, Larry G. Mccormick Trustee and Mary R. Mccormick to John D. Kirchhoff and Dawn Marie Kirchhoff, 811 E. Third St., Sterling, $139,000
Janet K. Topham Trustee, Terry J. Topham Trustee, and Janet K. Topham Trustee to James Topham and Patricia Topham 15181 Ebson Road, Fulton, $0
Evelyn R. Hanson Trustee, Leonard Hanson Trustee, and Evelyn Trustee to Hlb Farms Llc, one parcel on Stone Street, Albany, $309,623
Linda Beckman Trustee, and Norma Ann Atkins to Lance R. Searcy, 621 W. 13th St., Rock Falls, $225,000