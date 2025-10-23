Shaw Local

Whiteside County property transfers for Oct. 13-17, 2025

Property transfers

Property transfers (Shaw Local News Network)

By Shaw Local News Network

Warranty Deeds

Marsha M. Riley, Ervin Kent Massingill, and Brian K. Massingill to Jason R. Vahle and Jamie L. Vahle, 17420 Star Road, Prophetstown, $220,000

Rachelle Brown and Greg Brown to Jonathan Charles Finlon and Janet Finlon, 1405 Lancaster Drive, Rock Falls, $295,000

John O. Eyer, Lewis D. Stoll Trustee, and Gail L. Stoll Trustee to Lewis D. Stoll Trustee and Gail L. Stoll Trustee, one parcel on Moline Road, Erie $0

Sally M. Knapp to Gary L. Nolan and Sheri R. Nolan, 27890 Morris St., Rock Falls, $139,900

Chad D. Rippy and Samantha D. Rippy to Barbara J. Williamsen and Jacob S. Johnson, 2204 E. 37th St., Sterling, $169,000

Tommy L. Fritsch and Melodie L. Fritsch to Jeffrey Thome, 107 W. 2nd St., Tampico, $163,900

Scott M. Mayer to Mandy Marie Aldridge, 705 Freeport Road, Sterling, $95,000

Edward M. Murney and Victoria A. Murney to Jeffrey J. Hanson and Angela R. Hanson, 15012 Henry Road, Morrison, $385,000

Robin S. Nicolaysen to Kirk E. Lathrop, 4990 24th Ave., Fulton, $164,900

Denice L. Eggleston Trustee to Casey Horner and Caitlin Wolber, 211 W. 13th St., Sterling, $219,000

Christopher W. Dawson to Cynthia J. Snapp and Sarah M. Snapp, 204 N. Benton St., Tampico, $40,000

Christopher R. Heide to Allycat Future Llc, 901 4th Ave., Sterling, $33,000

Chad W Dezell and Stephanie R. Smith to Judith Anne Dezell Estate and Cindy Spooner, 603 2nd Ave., Fulton, $200,000

Danielle Colby to Katie Norris, 9833 Albany Road, Erie, $354,000

Jamie L. Duffy to Mario Salas, 704 6th Ave., Rock Falls, $45,000

Jason Snyder and Michelle Snyder to Virginia Eileen Schipper, 801 16th Ave., Fulton, $185,000

Earl E. Shrock Trustee, Weldon E. Shrock Trustee, and Nancy H. Shrock Trustee to Jonas L. Shrock, two parcels: 23-19-300-014 and 23-20-100-001, $0

Earl E. Shrock Trustee, Weldon E. Shrock Trustee, and Nancy H. Shrock Trustee to Stanley P. Shrock, two parcels: 22-26-400-002 and 22-26-400-003, $0

Earl E. Shrock Trustee, Weldon E. Shrock Trustee, Nancy H. Shrock Trustee to Earlene R. Shrock Trustee, two parcels: 22-26-400-002 and 22-26-400-003, $0

Earl E. Shrock Trustee, Weldon E. Shrock Trustee, Nancy H. Shrock Trustee to Weldon E. Shrock and Jodi Shrock, two parcels: 23-19-300-014 and 23-20-100-001, $0

Quit Claim Deeds

Rina Lec to Rina Lec and Adem Akiti, 2202 20th Ave., Sterling, $0

Trustees Deeds

Lewis D. Stoll Trustee, Gail L. Stoll Trustee and John O. Eyer to John O. Eyer, one parcel on Moline Road, Erie, $0

Larry G. Mccormick Trustee, Larry G. Mccormick Trustee and Mary R. Mccormick to John D. Kirchhoff and Dawn Marie Kirchhoff, 811 E. Third St., Sterling, $139,000

Janet K. Topham Trustee, Terry J. Topham Trustee, and Janet K. Topham Trustee to James Topham and Patricia Topham 15181 Ebson Road, Fulton, $0

Evelyn R. Hanson Trustee, Leonard Hanson Trustee, and Evelyn Trustee to Hlb Farms Llc, one parcel on Stone Street, Albany, $309,623

Linda Beckman Trustee, and Norma Ann Atkins to Lance R. Searcy, 621 W. 13th St., Rock Falls, $225,000

