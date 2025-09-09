Whiteside County property transfers for Sept. 1-5, 2025

Warranty deeds
Roman Raul Reyes and Raquel Zamora, now known as Raquel Reyes, to Edward C Vock and Zully A Vock, 30915 Tanner Drive, Sterling, $500,000.
David Hughie Widener and Jean Mockrud Widener to Nancy K Newman, 3307 B Street, Rock Falls, $115,000.
Sheryl A Beien to Andrew J Schott and Melissa D Schott, one parcel on 15th Avenue, Sterling: 11-22-410-005, $5,000.
Zachary M Holmes and Lauren T Wiersema to Judith A Bushman and Christine M Bushman, 2211 12th Ave., Sterling, $210,000.
Allyn Davenport and Martha Davenport to Donna Wagenecht, Dean Davenport and Michael Davenport, 15439B Henry Road, Morrison, $0.
Cole C Young and Ariel E Young to Helga Huizenga, one parcel on Lakeside Drive, Erie, 20-06-226-010, $25,000.
Christopher Green and Emily Green to Bruce M Raymond and Ainsley J Yingling, 709 Avenue B, Sterling, $100,000.
Frank V Fritz and Jeri Lynne Fritz to Sarita A Cortes, 805 Thome Court, Rock Falls, $50,000.
Cole D Brinkmeier and Kieli Brinkmeier to Anthony J Heinitz and Rebecca Heinitz, 1007 N. Bluff St., Albany, $232,000.
Janice Lynn Calsyn to James R Shamp and Starr C Shamp, 15611 Willow Court, Sterling, $244,000.
Erin M Sanders and Emily F Sanders to Brian E Bohnhoff, 413 E. North St., Morrison, $70,000.
Ryl Parsons and Ronald D Parsons to Annamarie E Daniel, 407 23rd Ave., Fulton, $104,900.
Raymond R Wallander and Holly J Wallander to Edward Clayton Barnett and Tressa Wallace, 9669 Garden Plain Road, Morrison, $270,000.
Dewey R Beggs and Penny J Beggs to Michael H Bliss and Kelle R Bliss, 22716 Polo Road, Sterling, $10,000.
Lena Janan Vandrew, formerly known as Janan Merfeld, and Harold E Vandrew to Kevin Lee Rutherford, 24194 Hillcrest Drive, Sterling, $225,000.
Sandra P Dziedzic and John L Roehrick III to Marco Calderas and Roberta R Ramirez, 801 W. 7th St., Sterling, $20,000.
James A Wancket to James P Thompson, 3101 Prophet Road, Rock Falls, $185,000.
Peggy S Blase and Russell E Blase to Zachary M Holmes and Lauren T Holmes, 1800 38th Ave., Sterling, $285,000.
Lynn L Patten, Julie A Allen, and Lori E Patten to Joseph A Kuehl and Brittnie J Chavez Kuehl, 401 Ash Ave., Morrison, $125,000.
Jeffrey Hinton and Deann Hinton to Evan Scanlan and Katelynn Scanlan, 203 N. Lincoln St., Tampico, $25,000.
Richard L Halsten and Cynthia K Halsten to Michele Warren, 2107 10th Ave., Sterling, $275,000.
Thomas P Wyatt to Triston A Shaw and Angelina Marie Trujillo, 2817 Walnut St., Rock Falls, $75,000.
Robert Anderson to Dallas Shippert and Paige Wilson, 803 Ave. C, Sterling, $120,000.
Julie K Mashaw to Krystal Ann Yeager, 1207 4th Ave., Sterling, $111,000.
Thomas Kurian and Agnes T Kurian to Mercedes Sanchez, 1405 1st Ave., Sterling, $265,000.
David L Siex and Sharon Lee Siex to Gail Dancey, 2011 16th Ave., Sterling, $168,000.
Paula R Garcia, formerly known as Paula R Vasquez and now known as Paula R Weaver, to Cael Sanders, 306 E. 9th St., Rock Falls, $155,000.
Sharon E Hostetler, trustee, James W Hostetler Trust and Sharon E Hostetler Trust to Chris Martin and Karen Martin, one parcel in Hahnaman Township: 23-31-200-004, $0.
Sharon E Hostetler, trustee, Sharon E Hostetler Trust, and James W Hostetler Trust to Rodney Hostetler and Beverly Hostetler, two parcels in Hahnaman Township: 23-28-100-010 and 23-29-300-003, $0.
Quit claim deeds
Christina Meador to Nicole Krips and Linden E Speers, one parcel in Sterling Township: 11-17-452-012, $0.
Kristopher J Church and Nancy A Church, formerly known as Nancy A Arians, to Nancy A Church and Kristopher J Church, 40 Meadow Lane, Prophetstown, $0.
Pamela S Nice to Pamela S Nice Trust, three parcels on Blue Goose Road, Sterling, $0.
Kelly Gang Llc to Kg Realty Group Llc, 1608 E. Rock Falls Road, Rock Falls, $0.
Oscar E Cortez and Joleen M Cortez to Bradley S Scheidecker, 1002 W. 13th St., Sterling, $45,000.
Frank Strader to Gilbert D Walters Jr, one parcel on Hoover Road, Deer Grove: 23-27-301-005, $10,000.
Paul J Feldt, Heather J Eshelman, Laura J Hook and Brian J Feldt to Benjamin R Eshelman and Heather J Eshelman, two parcels on Bunker Hill Road, Fulton, 07-35-100-004 and 07-35-100-005, $0.
Sharon E Hostetler, trustee, Sharon E Hostetler Trust and James W Hostetler Trust to Jesse Hostetler, trustee, Kendra Hostetler, trustee, and Hostetler Family Trust, three parcels in Hahnaman Township: 23-28-100-007, 23-28-100-009 and 23-28-300-001, $0.
Trustees deeds
Larry G Mccormick Trust, Mary R Mccormick Trust, and Larry G Mccormick, trustee, to Terry Wolf Construction Inc, one parcel on East 21st Street, Sterling: 11-15-302-011, $27,000.