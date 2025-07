Lee County property transfers for July 21-25, 2025

Warranty deeds

Allen C Bonnell and Eugene C Bonnell to Mark David Bonnell, two parcels in Sublette Township: 19-22-01-200-003 and 19-22-01-400-001, $404,524.

James D Book and David L Book to Mark L Forbes and Lynnette M Forbes, 2148 Cardinal Lane, Dixon, $36,500.

Mimini Properties Llc to Duane Baumgartner, 507 Paddock, Ashton, $50,000.

Patricia Snyder, John Moody and Howard Moody to Joyce L Graczyk, 626 Second Ave., Dixon, $158,500.

John J Dumas and Linda Susan Dumas to Mark A Kushiner and Jennifer A Kushiner, two parcels in Woodhaven Lakes: 13-21-02-329-002 and 13-21-02-329-003, $30,000.

Chelcie M Oconnell to Jennifer R Talbot, 609 Armedia St., Dixon, $179,000.

Jillian Fusinski and Jillian M Kendzerski to Julie Stone and Gloria Leticia Fraga, one parcel in Woodhaven Lakes: 19-22-07-106-021, $21,000.

Joe Mccarthy to Joaquin Enrique Sanchez Mendez and Francisca L Urbina Fonseca, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-258-006, $13,000.

Chelcie M Oconnell to Matthew J Payne, 609 Armedia St., Dixon, $0.

Joseph A Segretto to Tory J Willard, 1310 Adelheid St., Dixon, $170,000.

Maria G Hernandez, Enriqueta Montejano, Leonardo Hernandez, Francisco Hernandez Jr., Luz Maria Caballero, and Maria Christine Hernandez to David Javier Montejano and Enriqueta Montejano, one parcel in Woodhaven Lakes, $0.

Elias G Centeno and Edgar Rosario Jr to Harold Leon Akers and Kristina Marie Mccauley, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-01-304-033, $15,200.

David Dailey and Carla Howard to Joel De La Torre and Ruxandra E De La Torre, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-301-001, $17,000.

Jeffrey V Fitch to Baltazar Rentals Llc, 606 Van Buren Ave., Dixon, $75,000.

Susan Tutaj, trustee, and Susan Tutaj Trust to Viviana M Ortiz, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-153-026, $37,000.

Stanislaw Rypel to Aurora Ibarra, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-02-427-006, $30,000.

Curtis Ely to Kristina Marie Mccauley and Harold Leon Akers, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-01-304-032, $16,000.

Diane Gibbons to John Walter Freund and Blanche Marie Freund, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-405-009, $7,000.

Jorge Flores and Jennifer Flores to Michael J Cerv and Angelica Michelle Cerv, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-330-007, $15,600.

Lisa Szkodzinski and Lester Szkodzinski to Terry L Stacy, two parcels in Woodhaven Lakes: 19-22-07-107-056 and 19-22-07-107-057, $27,500.

Richard L Buckley to Ronald C Bradberry and Julie A Lewis, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-130-040, $7,500.

Jeffrey M Svendsen to Adam L Hession and Ashley K Hession, 2365 W. Richardson Road, West Brooklyn, $420,000.

Kevin M Hunt to Brian R Linsner, 364 Wisconsin Ave., Paw Paw, $179,000.

Robert Hahn to Michael Cabal, 232 6th St., Compton, $140,000.

Conor Leffelman and Katie Elizabeth Leffelman to Dana M Considine, 203 W. 3rd St., Sublette, $150,000.

Dawn Schwarz to Jozell Ousley, 913 Academy St., Dixon, $129,000.

Monkey Boys Properties Llc to Noah J Knight, 437 Woodside Place, Dixon, $145,000.

Carolyn L Bally to Cathleen M Harvey and Randall Harvey, 1897 Sink Hollow Road, Dixon, $0.

Quit claim deeds

Selena J Payne and Selena J Payne Jasinski to Selens J Payne Jasinski and Christopher J Jasinski, 726 Heights Road, Dixon, $0.

James Rodriguez to Alex Rodriguez, 916 W. 7th St., Dixon, $0.

Connie Lee to Alex Rodriguez, 916 W. 7th St., Dixon, $0.

Jessica King, Chantel King and Jerome Edward Johnson to Michael J Wolf and Hailey B Wolf, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-02-451-033; $0.

Margaret L Napier and Michael L Hess to Margaret L Napier, Michael Hess and Dennis Barth, one parcel in Woodhaven Lakes: 19-22-07-302-012, $0.

James J Archer, trustee, Walter H Archer Trust #1, James J Archer, Dona R Archer, Leslie Hughes, William E Germany, trustee, Connie Archer, trustee, Arch Germany Family Trust and Jon Archer to James J Archer, Dona R Archer, Leslie Hughes, William E Germany, trustee, Connie Archer, trustee, Arch Germany Family Trust and Jon Archer, one parcel in Viola Township: 20-11-36-200-016, $0.

Brian D Stone to Brian D Stone and Amy B Stone, one parcel in Dixon Township: 07-02-24-103-021, $0.

John J Carrington and Katherine I Carrington to Colleen E Drew, 611 First Ave., Dixon, $0.

Susan K Erickson to Randy Erickson and Susan Erickson, two parcels in Woodhaven Lakes: 13-21-12-126-002 and 13-21-12-126-003, $0.

Trustees deeds

Ronald J Blaine, trustee, and Arthur E Johnson Trust to Lori M Fifer and Thomas W Fifer, 1432 Eustace Drive, Dixon, $0.

Diane H Corrado, trustee, and Diane H Corrado Trust #1 to Jeffery Alan Breidigan and Laurie Marie Breidigan, one parcel in Woodhaven Lakes: 19-22-07-304-041, $59,500.

Nancy J Naples, trustee, Dennis M Naples, trustee, and Nancy J Naples Living Trust to Melanie Lorraine Franco, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-128-069, $15,500.

Deeds in trust

Kenneth J Simmons Jr. and Tami L Simmons to Tami L Simmons, trustee, Kenneth Joseph Simmons Jr., trustee, and Simmons Family Living Trust, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-231-002, $0.