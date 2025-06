Sauk Valley Community College announces spring 2025 dean’s and president’s lists

The exterior of Dillon Mall, a main entrance to Sauk Valley Community College, seen on Friday, April 21, 2023. (Shaw Local File Photo)

DIXON – Sauk Valley Community College recently announced its dean’s and president’s lists for the spring 2025 semester.

The college named 263 full- and part-time students to the president’s list for high academic achievement. The dean’s list includes 130 students.

President’s list: full-time students (4.0 GPA)

Albany: Alexis J. Miniel

Alexis J. Miniel Amboy: Austin R. Shugars, Matthew Moan, Wesley E. Wilson

Austin R. Shugars, Matthew Moan, Wesley E. Wilson Ashton: Cailin M. Bogle, Rhylee McCaslin

Cailin M. Bogle, Rhylee McCaslin Byron: Kenna J. Wubbena

Kenna J. Wubbena Colona: Austin J. Titus

Austin J. Titus Deer Grove: Dustin C. Hardison, Jeffrey A. Brady

Dustin C. Hardison, Jeffrey A. Brady Dixon: Annelise D. Brown, Baida S. Alfarraj, Benjamin D. Ranken, Courtney M. Ortgiesen, Gizell A. Cox, Harvest H. Day, Isabella E. Miller, James E. Curl, Jessica N. Dagner, Kelly A. Lohse, Paul Winsett, Samantha K. Lahey, Samuel H. Zimmerman, Sara E. Hintz, Timothy D. Ford

Annelise D. Brown, Baida S. Alfarraj, Benjamin D. Ranken, Courtney M. Ortgiesen, Gizell A. Cox, Harvest H. Day, Isabella E. Miller, James E. Curl, Jessica N. Dagner, Kelly A. Lohse, Paul Winsett, Samantha K. Lahey, Samuel H. Zimmerman, Sara E. Hintz, Timothy D. Ford Fulton: Miraya A. Pessman

Miraya A. Pessman Galt: Tori S. Marshang

Tori S. Marshang La Salle: Gabrielle Englehaupt

Gabrielle Englehaupt Lanark: Delaney M. Wilhelms

Delaney M. Wilhelms Milledgeville: Lili G. Drinkall

Lili G. Drinkall Morrison: Ethan J. Taylor

Ethan J. Taylor Mt. Morris: Hadley J. Lutz

Hadley J. Lutz Oregon: Ava R. Wight

Ava R. Wight Prophetstown: Reagan L. Sibley, Tyson K. Skinner

Reagan L. Sibley, Tyson K. Skinner Rochelle: Karissa S. DuBois

Karissa S. DuBois Rock Falls: Carli I. Kobbeman, Carmindy M. Ordean, Ellie C. Wasson, Eric S. Yaklich, Haley E. Kellum, Jeffrey D. Hillman, Justin M. Dingley, Samuel E. Leach

Carli I. Kobbeman, Carmindy M. Ordean, Ellie C. Wasson, Eric S. Yaklich, Haley E. Kellum, Jeffrey D. Hillman, Justin M. Dingley, Samuel E. Leach Savanna: Shelby J. Williams

Shelby J. Williams Sterling: Alexander J. Malon, David Zuber, Gabriel K. Borton, Gracey A. Malmberg, Hailey M. Bielema, Ireland E. Nolte, Jeremiah R. Rodriguez-Hughes, Jesse Garcia, Juan C. Cabral, Kylie K. Lenninger, Lukas A. Schrader, Madaline E. Grove, Makayla L. Wolfe, Paz Martinez, Samantha M. Feather, Samuel O. Mauch, Thomas J. Lewis, Trevor J. Dir, Troy M. Hernandez, Vianney Contreras, William A. Howard

Alexander J. Malon, David Zuber, Gabriel K. Borton, Gracey A. Malmberg, Hailey M. Bielema, Ireland E. Nolte, Jeremiah R. Rodriguez-Hughes, Jesse Garcia, Juan C. Cabral, Kylie K. Lenninger, Lukas A. Schrader, Madaline E. Grove, Makayla L. Wolfe, Paz Martinez, Samantha M. Feather, Samuel O. Mauch, Thomas J. Lewis, Trevor J. Dir, Troy M. Hernandez, Vianney Contreras, William A. Howard Walnut: Isaac M. Attig, Liana C. Ledergerber

President’s list: part-time students (4.0 GPA)

Amboy: Aubrey M. Schaeffer, Grace N. Royer, Katie M. Baker, Kenley Wilson

Aubrey M. Schaeffer, Grace N. Royer, Katie M. Baker, Kenley Wilson Ashton: Cameryn A. Winterland, Kaelynn N. Larson, Krista Paul, Mary-Therese Prewett

Cameryn A. Winterland, Kaelynn N. Larson, Krista Paul, Mary-Therese Prewett Bradford: Dakota L. Alexander

Dakota L. Alexander Buda: Ashlyn A. Ledergerber

Ashlyn A. Ledergerber Chadwick: Hannah R. Foster, Lillian R. Ebersole

Hannah R. Foster, Lillian R. Ebersole Dixon: Ashlyn M. Neville, Blayke E. Holbrook, Bridget A. Blaine, Brooke L. Richardson, CJ K. Frey, Claretta K. Kern-Lyons, Collin J. Scott, Cullen J. Shaner, David A. Habben, Delaney D. Bruce, Derrick R. Thomas, Emily M. Erickson, Emily M. Mills, Emma Olson, Eric J. Imel, Ganganbaigali Mazzarisi, Isaac D. Strock, Joey A. Brumbly, Kiana R. Olalde, Krystal L. Herrera, Lauren E. Burrs, Leandro Reynolds, Miranda S. Lee, Nathan M. Gillette, Nathaniel J. Burger, Owen M. Rangel, Ryan T. Partington, Sarah L. Krokson, Shane E. Miller, Stephen S. Borden, Tiffany M. Osenberg, Tyasharri J. Collins, Zoey J. Jensen

Ashlyn M. Neville, Blayke E. Holbrook, Bridget A. Blaine, Brooke L. Richardson, CJ K. Frey, Claretta K. Kern-Lyons, Collin J. Scott, Cullen J. Shaner, David A. Habben, Delaney D. Bruce, Derrick R. Thomas, Emily M. Erickson, Emily M. Mills, Emma Olson, Eric J. Imel, Ganganbaigali Mazzarisi, Isaac D. Strock, Joey A. Brumbly, Kiana R. Olalde, Krystal L. Herrera, Lauren E. Burrs, Leandro Reynolds, Miranda S. Lee, Nathan M. Gillette, Nathaniel J. Burger, Owen M. Rangel, Ryan T. Partington, Sarah L. Krokson, Shane E. Miller, Stephen S. Borden, Tiffany M. Osenberg, Tyasharri J. Collins, Zoey J. Jensen Erie: Krissi L. Stubbs

Krissi L. Stubbs Fenton: Samantha Kilker

Samantha Kilker Franklin Grove: Ayden B. Willstead

Ayden B. Willstead Fulton: Jack A. Mitchell, Kira Wilson

Jack A. Mitchell, Kira Wilson German Valley: Gavin Fox

Gavin Fox Granville: Sihana Zulbeari

Sihana Zulbeari Manlius: Taylor F. Rowland

Taylor F. Rowland Marseilles: McKenna M. Cooper

McKenna M. Cooper Mendota: Kylie Moreno

Kylie Moreno Milledgeville: Abigail D. Sturrup

Abigail D. Sturrup Morrison: Annabelle R. Blevins, Emily M. Tegeler, Emily T. Arias, Shelby G. Veltrop

Annabelle R. Blevins, Emily M. Tegeler, Emily T. Arias, Shelby G. Veltrop Mount Carroll: Victoria A. Moshure

Victoria A. Moshure Mt. Morris: Abby J. Groeling, Amber King, Olivia M. McClelland

Abby J. Groeling, Amber King, Olivia M. McClelland Oglesby: Virginia L. Anderson

Virginia L. Anderson Oregon: Amanda L. Hayes, Ashley R. Diehl, Benjamin J. Taylor, Nadia G. Vander Kolk, Nicole Wesselman

Amanda L. Hayes, Ashley R. Diehl, Benjamin J. Taylor, Nadia G. Vander Kolk, Nicole Wesselman Pittsboro: Jared Chenoweth

Jared Chenoweth Polo: Alayna C. Young, Brady R. Wolber, Brianna M. Kuhn, Gage Zeigler, Isabella L. Bergstrom, Kale R. Grobe, Kameron J. Grobe, Katelyn E. Rockwood, Logan T. Nelson, Naysa A. Green

Alayna C. Young, Brady R. Wolber, Brianna M. Kuhn, Gage Zeigler, Isabella L. Bergstrom, Kale R. Grobe, Kameron J. Grobe, Katelyn E. Rockwood, Logan T. Nelson, Naysa A. Green Rockelle: Nathan L. Sergeant

Nathan L. Sergeant Rock Falls: Andrea R. McPhail, Brooklyn D. Zigler, Carolyn Masini, Emily Roth, Jacqueline Ahsmann, James P. Bates, Logan M. Williamson, MaryKay E. Downs, Molly E. Hackbarth, Riley J. McGinn, Riley S. Wigginton, Theresa A. Skinner-Huddleston

Andrea R. McPhail, Brooklyn D. Zigler, Carolyn Masini, Emily Roth, Jacqueline Ahsmann, James P. Bates, Logan M. Williamson, MaryKay E. Downs, Molly E. Hackbarth, Riley J. McGinn, Riley S. Wigginton, Theresa A. Skinner-Huddleston Sheffield: Izabella M. Birkey, Tessa M. Stocking

Izabella M. Birkey, Tessa M. Stocking Sterling: Brenna R. Book, Ciara L. Nusbaum, Daniel Kelly, Eric Davila, Eva V. Dillon, Isaiah A. Phillips, Isaiah D. Ramirez, Jack Stange, Jena M. Hernandez, Kaidynce L. Younger, Kathleen E. Sciacero, Kaya M. Imel-McCombs, Lesdy B. Huaracha, Madison J. Lenhart, Paul T. Schwank, Sonia O. Rios, Tyler Jones, Vincent Pavia

Brenna R. Book, Ciara L. Nusbaum, Daniel Kelly, Eric Davila, Eva V. Dillon, Isaiah A. Phillips, Isaiah D. Ramirez, Jack Stange, Jena M. Hernandez, Kaidynce L. Younger, Kathleen E. Sciacero, Kaya M. Imel-McCombs, Lesdy B. Huaracha, Madison J. Lenhart, Paul T. Schwank, Sonia O. Rios, Tyler Jones, Vincent Pavia Sublette: Chanlor W. Pohl

Chanlor W. Pohl Tampico: Andrew J. Roth

Andrew J. Roth Thomson: Lacey L. Eissens

Lacey L. Eissens Walnut: Amber D. Egan, Brynley D. Jones, Eliana Gale, Grace A. Martin, Kimberlee Grobe, Mckinley J. Canady, Nathan L. Siri

Amber D. Egan, Brynley D. Jones, Eliana Gale, Grace A. Martin, Kimberlee Grobe, Mckinley J. Canady, Nathan L. Siri Wyanet: Brock R. Rediger, Cole Walowski, Justin E. Moon

President’s list: full-time students (3.75 GPA or higher)

Amboy: Rylyn T. Karrow

Rylyn T. Karrow Ashton: Grace O. Cochrane

Grace O. Cochrane Dixon: Aidan L. Hoffman, Austin J. Mattingly, Cambria J. Bell, Emma J. Oswalt, Kailey S. Helfrich, Kelis W. Green, Michael J. Kohlert, Peyton N. Book, Sade D. McHenry, Samantha F. Boehm, Savannah R. Perkins. Sydney G. Hargrave

Aidan L. Hoffman, Austin J. Mattingly, Cambria J. Bell, Emma J. Oswalt, Kailey S. Helfrich, Kelis W. Green, Michael J. Kohlert, Peyton N. Book, Sade D. McHenry, Samantha F. Boehm, Savannah R. Perkins. Sydney G. Hargrave Erie: Hannah Huisman

Hannah Huisman Franklin Grove: Austin J. Hochstein, Olivia R. Gould

Austin J. Hochstein, Olivia R. Gould Fulton: Ryan D. Eads

Ryan D. Eads Milledgeville: Kaylee A. Pahr

Kaylee A. Pahr Morrison: Ava R. Yates, Carly K. Boonstra, Karder W. White, Kayleen L. Mecum

Ava R. Yates, Carly K. Boonstra, Karder W. White, Kayleen L. Mecum Mount Morris: Adam S. Reed, John B. Cahill

Adam S. Reed, John B. Cahill Ohio: Lucas M. Cassidy

Lucas M. Cassidy Oregon: Cynthia R. Nyderek, Hailey M. Gatz

Cynthia R. Nyderek, Hailey M. Gatz Peoria: Caleb B. Lott

Caleb B. Lott Polo: Jacob H. Monaco, Katherine D. Cavanaugh, Lindee M. Poper, Madison E. Glawe

Jacob H. Monaco, Katherine D. Cavanaugh, Lindee M. Poper, Madison E. Glawe Prophetstown: Jaiden N. Oleson

Jaiden N. Oleson Rock Falls: Amya A. Velazquez, Carmelita A. Ayala-Ortiz, Carter M. Schueler, Eliana R. Castillo, Haily M. Geske, Josie R. Rank, Tucker J. Velazquez, Yesenia M. Solis

Amya A. Velazquez, Carmelita A. Ayala-Ortiz, Carter M. Schueler, Eliana R. Castillo, Haily M. Geske, Josie R. Rank, Tucker J. Velazquez, Yesenia M. Solis Sheffield: Toby B. Behrends

Toby B. Behrends Sterling: Austin J. Hanabarger, Braden T. Hartman, Bruce A. Goebig, Cohen M. DeHaven, Dameon S. Olalde, David H. Goebig, Emma G. Stroup, Erica L. Wittenauer, Ethan T. Seidel, Grace E. Wade, Ibraim Redzepi, Iker R. Zaragoza, John Sullivan, Libbi Kendrick, Marco A. Chino, Molly J. Olson, Peter J. Garland

Austin J. Hanabarger, Braden T. Hartman, Bruce A. Goebig, Cohen M. DeHaven, Dameon S. Olalde, David H. Goebig, Emma G. Stroup, Erica L. Wittenauer, Ethan T. Seidel, Grace E. Wade, Ibraim Redzepi, Iker R. Zaragoza, John Sullivan, Libbi Kendrick, Marco A. Chino, Molly J. Olson, Peter J. Garland Walnut: Eli D. Attig, Jillian Hulsing

President’s list: part-time students (3.75 GPA or higher)

Dixon: Dylan G. Brumbly

Dylan G. Brumbly Mount Morris: Mya J. Hernandez

Mya J. Hernandez Polo: Spencer G. Doeden

Spencer G. Doeden Savanna: Tania Barragan

Tania Barragan Sterling: Michael D. Plemmons, Millicent A. Moreno

Dean’s list: full-time students (3.5 to 3.749 GPA)

Amboy: Adrian F. Mimini

Adrian F. Mimini Ashton: Jillian L. McLaughlin

Jillian L. McLaughlin Dixon: Amelia R. Lohse, BreAnn D. Bonnewell, Brett T. Cumberland, Chase G. Buis, Christian G. Selden-Rodriguez, Ethan S. Hays, Hayden M. Byrnes, Jacqueline Blanchard, Lauren E. Stone, Maggie Richetta, Riza R. Mirtoski, Sara J. McDermott

Amelia R. Lohse, BreAnn D. Bonnewell, Brett T. Cumberland, Chase G. Buis, Christian G. Selden-Rodriguez, Ethan S. Hays, Hayden M. Byrnes, Jacqueline Blanchard, Lauren E. Stone, Maggie Richetta, Riza R. Mirtoski, Sara J. McDermott Franklin Grove: Gabrielle M. Conner

Gabrielle M. Conner Lyndon: Emma M. Cain

Emma M. Cain Mendota: Briana Avila, Reanna R. Brant

Briana Avila, Reanna R. Brant Morrison: Keegan T. Mayberry, Landri F. Harmon, Madeleine J. Milnes, Madison C. Krum

Keegan T. Mayberry, Landri F. Harmon, Madeleine J. Milnes, Madison C. Krum Mt. Morris: Ellen B. Hodson

Ellen B. Hodson Ohio: Ellie A. Snodgrass, Jillian Anderson, Vincent E. Zembrzuski

Ellie A. Snodgrass, Jillian Anderson, Vincent E. Zembrzuski Oregon: Anthony J. Berg, Isabella K. Buckel

Anthony J. Berg, Isabella K. Buckel Phoenix: Isabella Detorrice-Wynne

Isabella Detorrice-Wynne Polo: Carson S. Jones, Ellia M. Escobar

Carson S. Jones, Ellia M. Escobar Prophetstown: Briah A. Merriman

Briah A. Merriman Rock Falls: Alexa R. Reyes, Cara L. Goff, Darien M. Huggins, Elijah S. Padilla, Emily E. Garcia, James W. Schmitt, Kaden A. Griswold, Maddison N. Parham, Mayson R. Burns, Zoe E. Henson

Alexa R. Reyes, Cara L. Goff, Darien M. Huggins, Elijah S. Padilla, Emily E. Garcia, James W. Schmitt, Kaden A. Griswold, Maddison N. Parham, Mayson R. Burns, Zoe E. Henson Sheffield: Chloe Bolin

Chloe Bolin Sterling: Abraham Gallardo, Anthony J. Ciamprone, August P. Kuehl, James M. Burgess, Joshua J. Black, Joshua P. Greenfield, Leah M. Kalina, Logan C. Lawson, Mary C. McDonnell, Oscar I. Grande, Samuel R. Rivera, Saxon Walden, Tasha L. Selden, Tristan P. Oelrichs

Abraham Gallardo, Anthony J. Ciamprone, August P. Kuehl, James M. Burgess, Joshua J. Black, Joshua P. Greenfield, Leah M. Kalina, Logan C. Lawson, Mary C. McDonnell, Oscar I. Grande, Samuel R. Rivera, Saxon Walden, Tasha L. Selden, Tristan P. Oelrichs Tampico: Sydney A. Segretto

Sydney A. Segretto Thomson: Emily B. Hinrichs

Dean’s list: part-time students (3.5 to 3.749 GPA)