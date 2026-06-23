Sale closed in Princeton: $290,500 for a single-family home

A single-family home located at 30 South Fairground Avenue in Princeton has a new owner since June 3.
The home, built in 1976, was sold for $290,500. The property is situated on a lot spanning 0.9 acres.
Other homes in Princeton have recently been purchased nearby:
· A single-family residence at 116 North Beech Street, sold in July 2025, for $172,500.
· At 11 North Beech Street, in June 2025, a single-family house was sold for $253,000.
· In November 2025, a single-family house at 127 North Beech Street sold for $150,000.