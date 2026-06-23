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Real Estate

Sale closed in Princeton: $290,500 for a single-family home

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By United Robots

A single-family home located at 30 South Fairground Avenue in Princeton has a new owner since June 3.

The home, built in 1976, was sold for $290,500. The property is situated on a lot spanning 0.9 acres.

Other homes in Princeton have recently been purchased nearby:

· A single-family residence at 116 North Beech Street, sold in July 2025, for $172,500.

· At 11 North Beech Street, in June 2025, a single-family house was sold for $253,000.

· In November 2025, a single-family house at 127 North Beech Street sold for $150,000.

Real EstateUnited Robots