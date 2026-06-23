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Real Estate

Kankakee: Single-family home goes for $167,500

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By United Robots

The single-family residence located at 512 South Wall Street in Kankakee was sold on June 8. The purchase price was $167,500.

The property occupies a lot of 14,500 square feet.

These nearby homes in Kankakee have also recently been purchased:

· In May, a single-family residence at 580 South Enos Avenue sold for $182,000.

· At 850 South River Street, in August 2025, a single-family residence was sold for $148,000.

· A single-family residence at 1060 South Hickory Street, sold in June 2025, for $245,000.

Real EstateUnited Robots