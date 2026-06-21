Single-family home sells for $265,000 in Ottawa

A 1,444-square-foot single-family residence, built in 1999, has changed hands.
The house at 761 River Edge Circle in Ottawa was sold on June 2 for $265,000, or $184 per square foot. This is a two-story house. The property’s lot measures 8,720 square feet.
Other homes in Ottawa have recently changed hands nearby:
· At 712 Lighthouse Drive, in August 2025, a 1,588-square-foot single-family residence was sold for $340,000, a price per square foot of $214.
· A 2,068-square-foot single-family residence at 2804 Turnberry Drive, sold in February, for $315,000, a price per square foot of $152.
· In September 2025, a 1,768-square-foot single-family residence at 2710 Lainey Avenue sold for $225,000, a price per square foot of $127.