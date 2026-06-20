Single-family home sells for $4 million in Hinsdale

The single-family home located at 731 South Elm Street in Hinsdale was sold on June 8, for $4 million, or $773 per square foot.
The house, built in 1940, has an interior space of 5,175 square feet. The house has four bedrooms and five bathrooms. The property occupies a lot of 0.4 acres.
Other homes in Hinsdale that have recently been sold close by include:
· In October 2025, an 11,240-square-foot single-family residence at 820 South Park Avenue sold for $5.6 million, a price per square foot of $498. The home has five bedrooms and nine bathrooms.
· At 208 East 6th Street, in September 2025, a 6,974-square-foot single-family house was sold for $4.45 million, a price per square foot of $638. The home has five bedrooms and seven bathrooms.
· A 4,785-square-foot single-family house at 628 South County Line Road, sold in September 2025, for $2.42 million, a price per square foot of $506.