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Real Estate

Single-family home sells for $4 million in Hinsdale

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By United Robots

The single-family home located at 731 South Elm Street in Hinsdale was sold on June 8, for $4 million, or $773 per square foot.

The house, built in 1940, has an interior space of 5,175 square feet. The house has four bedrooms and five bathrooms. The property occupies a lot of 0.4 acres.

Other homes in Hinsdale that have recently been sold close by include:

· In October 2025, an 11,240-square-foot single-family residence at 820 South Park Avenue sold for $5.6 million, a price per square foot of $498. The home has five bedrooms and nine bathrooms.

· At 208 East 6th Street, in September 2025, a 6,974-square-foot single-family house was sold for $4.45 million, a price per square foot of $638. The home has five bedrooms and seven bathrooms.

· A 4,785-square-foot single-family house at 628 South County Line Road, sold in September 2025, for $2.42 million, a price per square foot of $506.

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