Single-family home in Peru goes for $176,000

A 1,236-square-foot single-family residence, built in 1893, has changed hands.
The home at 418 6th Street in Peru was sold on June 2 for $176,000, or $142 per square foot. This is a single-story house. The property occupies a lot of 5,227 square feet.
These nearby homes in Peru have also recently been purchased:
· A single-family residence at 1017 Pulaski Street, sold in May, for $139,000.
· In August 2025, a 1,300-square-foot single-family residence at 1203 Buffalo Street sold for $150,000, a price per square foot of $115.
· At 503 8th Street, in June 2025, a 1,006-square-foot single-family residence was sold for $114,500, a price per square foot of $114.