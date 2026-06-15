Bourbonnais: Single-family home sells for $300,000

A single-family residence has changed hands.
The home at 738 River Place Drive in Bourbonnais was sold on June 1. The purchase price was $300,000. The property sits on a 2,387-square-foot lot.
Other homes in Bourbonnais have recently been purchased nearby:
· A single-family residence at 698 West River Street, sold in September 2025, for $164,500.
· At 691 West River Street, in May, a single-family residence was sold for $180,000.
· In February, a single-family residence at 654 West River Street sold for $165,000.