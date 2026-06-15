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Real Estate

Bourbonnais: Single-family home sells for $300,000

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By United Robots

A single-family residence has changed hands.

The home at 738 River Place Drive in Bourbonnais was sold on June 1. The purchase price was $300,000. The property sits on a 2,387-square-foot lot.

Other homes in Bourbonnais have recently been purchased nearby:

· A single-family residence at 698 West River Street, sold in September 2025, for $164,500.

· At 691 West River Street, in May, a single-family residence was sold for $180,000.

· In February, a single-family residence at 654 West River Street sold for $165,000.

Real EstateUnited Robots