Residential home sells for $545,000 in Huntley

A residential property located at 12316 Bartelt Lane in Huntley has a new owner since May 27.
The 2,719-square-foot home, built in 2011, was sold for $545,000, or $200 per square foot. The interior features a fireplace. The property is equipped with central A/C. The property is situated on a lot spanning 10,685 square feet.
Other homes in Huntley that have recently been purchased close by include:
· A residential property at 12309 Garlieb Drive, sold in April, for $669,000.
· In May, a residential property at 9870 Grimley Street sold for $625,000, a price per square foot of $196.
· At 9965 Cummings Street, in May, a 1,577-square-foot residential property was sold for $326,500, a price per square foot of $207.