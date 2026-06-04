Barrington: Single-family home sells for $1.18 million

The single-family house located at 24324 North Blue Aster Lane in Barrington was sold on May 14. The purchase price was $1.18 million.
Additionally, the building features a parking spot. The lot of the property covers an area of 0.9 acres.
These nearby homes in Barrington have also recently been purchased:
· At 24400 North Kelsey Road, in March, a 2,515-square-foot single-family residence was sold for $690,000, a price per square foot of $274.
· A single-family home at 27469 North Junegrass Drive, sold in September 2025, for $975,000.
· In September 2025, a 4,388-square-foot single-family home at 24047 North Coneflower Drive sold for $1.1 million, a price per square foot of $251.