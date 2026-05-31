Sale closed in Streator: $160,000 for a single-family home

A single-family residence located at 138 West 1st Street in Streator has a new owner since May 6.
The 1,700-square-foot home, built in 1956, was sold for $160,000, or $94 per square foot. This is a single-story house. The property sits on an 11,486-square-foot lot.
These nearby homes in Streator have also recently been purchased:
· At 112 West 1st Street, in August 2025, a 1,112-square-foot single-family residence was sold for $130,000, a price per square foot of $117.
· A 1,056-square-foot single-family residence at 207 West 2nd Street, sold in October 2025, for $154,000, a price per square foot of $146.
· In February, a single-family residence at 1509 West Kelly Street sold for $125,000.