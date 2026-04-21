Single-family home sells for $770,000 in Naperville

A single-family home located at 2802 Wedgewood Drive in Naperville changed ownership on April 6.

The 3,286-square-foot house, built in 1988, was sold for $770,000, or $234 per square foot. This is a two-story house. The interior features a fireplace. The property is situated on a lot spanning 10,287 square feet.

Other homes in Naperville that have recently changed hands close by include:

· At 480 De Lasalle Avenue, in June 2025, a 2,777-square-foot single-family residence was sold for $820,000, a price per square foot of $295. The home has four bedrooms and three bathrooms.

· A 2,985-square-foot single-family house at 441 Du Pahze Street, sold in March 2025, for $771,500, a price per square foot of $258.

· In June 2025, a 3,065-square-foot single-family house at 2717 Newport Drive sold for $862,500, a price per square foot of $281.