Single-family home sells in Peru for $153,000

A single-family residence located at 603 14th Street in Peru has a new owner since April 2.
The 984-square-foot home, built in 1922, was sold for $153,000, or $155 per square foot. This is a single-story house. The property’s lot measures 5,227 square feet.
Other homes in Peru that have recently been sold close by include:
· A 1,008-square-foot single-family residence at 711 14th Street, sold in May 2025, for $170,000, a price per square foot of $169.
· At 709 15th Street, in June 2025, a 1,058-square-foot single-family residence was sold for $132,000, a price per square foot of $125.
· In March, a 1,420-square-foot single-family residence at 727 15th Street sold for $191,500, a price per square foot of $135.