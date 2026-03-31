Sale closed in Sugar Grove: $640,000 for a single-family home

A single-family residence located at 618 Pine Street in Sugar Grove has a new owner since March 20.
The 2,840-square-foot house, built in 2002, was sold for $640,000, or $225 per square foot. This is a two-story house. The property is equipped with central A/C. Additionally, the building offers four parking spots.
These nearby homes in Sugar Grove have also recently changed hands:
· A 3,123-square-foot single-family home at 611 Pine Street, sold in January, for $588,500, a price per square foot of $188.
· In August 2025, a 2,632-square-foot single-family house at 609 Pine Street sold for $575,000, a price per square foot of $218.
· At 608 Cherry Street, in June 2025, a 2,744-square-foot single-family house was sold for $555,000, a price per square foot of $202.