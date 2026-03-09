Single-family home sells in Homer Glen for $680,000

A single-family house located at 14301 Surrey Court in Homer Glen changed ownership on Feb. 24.
The 2,502-square-foot house, built in 2002, was sold for $680,000, or $272 per square foot. This is a two-story house. The property is equipped with central A/C. The property occupies a lot of 13,504 square feet.
Other homes that have recently been purchased close by include:
· In December 2025, a 2,349-square-foot single-family residence at 14225 Mallard Drive in Homer Glen sold for $519,900, a price per square foot of $221. The home has four bedrooms and three bathrooms.
· A 2,559-square-foot single-family home at 14207 Pheasant Lane in Homer Glen, sold in August 2025, for $465,000, a price per square foot of $182.
· At 14332 South West Glen Drive in Homer Glen, in September 2025, a 1,639-square-foot single-family home was sold for $390,000, a price per square foot of $238.