Single-family home sells for $825,000 in Naperville

The single-family home located at 3511 Becket Lane in Naperville was sold on Feb. 24, for $825,000, or $263 per square foot.
The home, built in 1992, has an interior space of 3,131 square feet. This is a two-story house. The property is situated on a lot spanning 9,583 square feet.
Other homes in Naperville have recently changed hands nearby:
· A 3,523-square-foot single-family house at 3607 Eliot Lane, sold in July 2025, for $800,000, a price per square foot of $227.
· In June 2025, a 2,670-square-foot single-family residence at 3611 Eliot Lane sold for $815,000, a price per square foot of $305.
· At 3515 Falkner Drive, in July 2025, a 2,754-square-foot single-family home was sold for $790,000, a price per square foot of $287. The home has four bedrooms and three bathrooms.