Single-family home sells for $115,000 in Princeton

A single-family home has changed hands.
The house at 1007 West Farnham Street in Princeton was sold on Feb. 17. The purchase price was $115,000. The property sits on a 0.5-acre lot.
These nearby homes in Princeton have also recently changed hands:
· In November 2025, a single-family house at 127 North Beech Street sold for $150,000.
· At 126 North Maple Street, in April 2025, a single-family residence was sold for $103,000.
· A single-family home at 116 North Beech Street, sold in July 2025, for $172,500.