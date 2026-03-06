Shaw Local

Real Estate

Single-family home sells for $115,000 in Princeton

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family home has changed hands.

The house at 1007 West Farnham Street in Princeton was sold on Feb. 17. The purchase price was $115,000. The property sits on a 0.5-acre lot.

These nearby homes in Princeton have also recently changed hands:

· In November 2025, a single-family house at 127 North Beech Street sold for $150,000.

· At 126 North Maple Street, in April 2025, a single-family residence was sold for $103,000.

· A single-family home at 116 North Beech Street, sold in July 2025, for $172,500.

