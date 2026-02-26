Shaw Local

Single-family home in Amboy goes for $185,000

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family residence located at 303 West Pieronnet Street in Amboy changed ownership on Feb. 5.

The 2,040-square-foot house, built in 1996, was sold for $185,000, or $91 per square foot. This is a single-story house. The property is situated on a lot spanning 15,000 square feet.

These nearby homes in Amboy have also recently been sold:

· At 126 South Commercial Avenue, in March 2025, a 1,334-square-foot single-family residence was sold for $167,000, a price per square foot of $125.

· In January, a 1,144-square-foot single-family residence at 219 West Provost Street sold for $140,000, a price per square foot of $122.

· A 1,544-square-foot single-family residence at 54 East Bluff Street, sold in December 2025, for $168,000, a price per square foot of $109.

