Single-family home in Naperville sells for $903,000

The recently built single-family home located at 2843 Lancelot Lane in Naperville was sold on Feb. 11, for $903,000, or $266 per square foot.
The house, built in 2023, has an interior space of 3,400 square feet. This two-story house has four bedrooms and four bathrooms. The property occupies a lot of 10,890 square feet.
These nearby homes in Naperville have also recently changed hands:
· At 2607 Accolade Avenue, in May 2025, a single-family house was sold for $756,000.
· A 3,450-square-foot single-family residence at 3640 Ambrosia Drive, sold in December 2025, for $901,000, a price per square foot of $261. The home has five bedrooms and five bathrooms.
· In April 2025, a 2,578-square-foot single-family house at 3916 Falcon Drive sold for $690,000, a price per square foot of $268. The home has four bedrooms and three bathrooms.