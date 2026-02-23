Single-family home sells for $1.03 million in Naperville

The single-family house located at 3003 Kingbird Court in Naperville was sold on Feb. 9, for $1.03 million, or $300 per square foot.
The house, built in 2003, has an interior space of 3,436 square feet. This is a two-story house. The property sits on a 0.5-acre lot.
Other properties in Naperville that have recently been purchased close by include:
· A 3,518-square-foot single-family home at 3532 Breitwieser Lane, sold in March 2025, for $875,000, a price per square foot of $249.
· At 3427 Breitwieser Lane, in September 2025, a 3,026-square-foot property was sold for $855,000, a price per square foot of $283.
· In January, a 3,028-square-foot single-family residence at 3611 Grassmere Road sold for $750,000, a price per square foot of $248.