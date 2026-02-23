Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Real Estate

Single-family home sells for $1.03 million in Naperville

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

The single-family house located at 3003 Kingbird Court in Naperville was sold on Feb. 9, for $1.03 million, or $300 per square foot.

The house, built in 2003, has an interior space of 3,436 square feet. This is a two-story house. The property sits on a 0.5-acre lot.

Other properties in Naperville that have recently been purchased close by include:

· A 3,518-square-foot single-family home at 3532 Breitwieser Lane, sold in March 2025, for $875,000, a price per square foot of $249.

· At 3427 Breitwieser Lane, in September 2025, a 3,026-square-foot property was sold for $855,000, a price per square foot of $283.

· In January, a 3,028-square-foot single-family residence at 3611 Grassmere Road sold for $750,000, a price per square foot of $248.

Real EstateUnited RobotsNaperville