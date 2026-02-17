Naperville: Single-family home goes for $975,000

A single-family home, built in 2020, has changed hands.
The home at 4215 Chinaberry Lane in Naperville was sold on Feb. 2. The purchase price was $975,000. This is a two-story house. The property sits on a 12,998-square-foot lot.
Other homes in Naperville that have recently been purchased close by include:
· In July 2025, a 4,297-square-foot single-family residence at 4336 Winterberry Avenue sold for $1.36 million, a price per square foot of $315.
· At 4332 Winterberry Avenue, in August 2025, a 4,014-square-foot single-family house was sold for $1.16 million, a price per square foot of $289.
· A 3,189-square-foot single-family house at 3931 Mahogany Lane, sold in July 2025, for $965,000, a price per square foot of $303.