Single-family home built in 1928 in La Salle sells for $140,000

A 1,209-square-foot single-family residence, built in 1928, has changed hands.
The house at 327 Hennepin Street in La Salle was sold on Jan. 28 for $140,000, or $116 per square foot. This is a single-story house. The property is situated on a lot spanning 4,356 square feet.
Other homes in La Salle that have recently been sold close by include:
· A 1,274-square-foot single-family residence at 345 Tonti Street, sold in August 2025, for $139,000, a price per square foot of $109.
· In July 2025, a 1,902-square-foot single-family residence at 1003 3rd Street sold for $117,500, a price per square foot of $62.
· At 440 Gooding Street, in May 2025, a 2,101-square-foot single-family residence was sold for $125,000, a price per square foot of $59.