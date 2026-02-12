Single-family home built in 1889 sells for $185,000 in Streator

A single-family residence located at 116 Lasalle Street in Streator has a new owner since Jan. 28.
The 2,122-square-foot house, built in 1889, was sold for $185,000, or $87 per square foot. This two-story house has four bedrooms and two bathrooms. The property’s lot measures 6,534 square feet.
Other homes in Streator have recently been purchased nearby:
· A 1,652-square-foot single-family residence at 114 West Washington Street, sold in May 2025, for $144,000, a price per square foot of $87.
· In November 2025, a 1,449-square-foot single-family residence at 215 West Washington Street sold for $120,000, a price per square foot of $83.
· At 318 Court Street, in April 2025, a 1,257-square-foot single-family residence was sold for $107,000, a price per square foot of $85.