Sale closed in Oglesby: $135,000 for a single-family home built in 1890

A single-family residence located at 427 North Kenosha Avenue in Oglesby has a new owner since Jan. 16.
The 1,050-square-foot house, built in 1890, was sold for $135,000, or $129 per square foot. This single-story house has three bedrooms and two bathrooms. The property sits on a 9,583-square-foot lot.
Other homes in Oglesby that have recently been sold close by include:
· At 415 North School Avenue, in July 2025, an single-family residence was sold for $149,000.
· In January 2025, a 1,144-square-foot single-family residence at 441 North Columbia Avenue sold for $170,000, a price per square foot of $149.
· A single-family residence at 353 North Porter Street, sold in September 2025, for $150,000.