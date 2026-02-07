Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Real Estate

La Salle: Single-family home built in 1910 goes for $127,000

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

A 1,568-square-foot single-family residence, built in 1910, has changed hands.

The home at 1035 Hennepin Street in La Salle was sold on Jan. 20 for $127,000, or $81 per square foot. This is a single-story house. The property occupies a lot of 8,712 square feet.

These nearby homes in La Salle have also recently been purchased:

· A single-family residence at 1158 Hennepin Street, sold in June 2025, for $65,000.

· At 823 Oak Road, in May 2025, a 1,431-square-foot single-family residence was sold for $176,000, a price per square foot of $123.

· In October 2025, a 1,105-square-foot single-family residence at 1010 Tonti Street sold for $90,000, a price per square foot of $81.

Real EstateUnited RobotsIllinois Valley Front Headlines