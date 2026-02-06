Single-family home sells for $271,000 in Coal City

A single-family residence located at 495 Trotter Drive in Coal City changed owner on Jan. 5.
The 2,027-square-foot home, built in 1979, was sold for $271,000, or $134 per square foot. The property sits on a 0.5-acre lot.
These nearby homes in Coal City have also recently been sold:
· In May 2025, a 1,840-square-foot single-family residence at 480 West Maple Street sold for $325,000, a price per square foot of $177.
· A single-family residence at 490 South Marguerite Street, sold in January 2025, for $245,000.
· At 600 Trotter Drive, in July 2025, a 1,615-square-foot single-family residence was sold for $295,000, a price per square foot of $183.