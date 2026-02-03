Single-family home sells for $750,000 in Naperville

The single-family house located at 3611 Grassmere Road in Naperville was sold on Jan. 20, for $750,000, or $248 per square foot.
The house, built in 2000, has an interior space of 3,028 square feet. This is a two-story house. The property sits on a 9,583-square-foot lot.
Other properties in Naperville have recently been purchased nearby:
· In March 2025, a 3,518-square-foot single-family residence at 3532 Breitwieser Lane sold for $875,000, a price per square foot of $249.
· At 3608 Rosecroft Lane, in April 2025, a 1,749-square-foot single-family home was sold for $510,000, a price per square foot of $292.
· A 3,026-square-foot property at 3427 Breitwieser Lane, sold in September 2025, for $855,000, a price per square foot of $283.