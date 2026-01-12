Shaw Local

Single-family home sells for $521,500 in Homer Glen

By United Robots

A single-family house located at 14627 Kildare Street in Homer Glen changed owner on Dec. 30, 2025.

The 2,205-square-foot home, was sold for $521,500, or $237 per square foot. The property sits on a 6,098-square-foot lot.

These nearby homes have also recently changed hands:

· At 16163 South Cedar Road in Homer Glen, in January 2025, a 2,989-square-foot single-family home was sold for $483,000, a price per square foot of $162.

· In October 2025, a 4,009-square-foot single-family residence at 14858 West Glen Crest Lane in Homer Glen, sold for $675,000, a price per square foot of $168.

· A 2,747-square-foot single-family home at 14408 West Melbourne Place in Homer Glen, sold in May 2025, for $600,000, a price per square foot of $218.

