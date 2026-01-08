Shaw Local

Single-family home sells in Homer Glen for $775,000

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family home located at 15510 West Nolan Court in Homer Glen has a new owner since Dec. 23, 2025.

The 2,995-square-foot home, built in 1994, was sold for $775,000, or $259 per square foot. This is a two-story house. The property is equipped with central A/C. The property is situated on a lot spanning 1 acre.

Other homes in Homer Glen that have recently changed hands close by include:

· A 2,691-square-foot single-family house at 13920 West Oak Street, sold in December 2025, for $415,000, a price per square foot of $154.

· At 15807 West 139th Street, in August 2025, a 1,354-square-foot single-family residence was sold for $489,000, a price per square foot of $361.

· In September 2025, a 4,442-square-foot single-family residence at 15442 West Purley Court, sold for $745,000, a price per square foot of $168.

