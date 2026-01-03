Single-family home sells for $1.1 million in Homer Glen

The single-family house located at 16109 Green Lair Drive in Homer Glen was sold on Dec. 19, 2025, for $1.1 million, or $315 per square foot.
The home has an interior space of 3,489 square feet. The property sits on a 0.5-acre lot.
These nearby homes have also recently been sold:
· In June 2025, a 3,863-square-foot single-family residence at 14519 West 163rd Street in Homer Glen, sold for $785,000, a price per square foot of $203.
· A 2,747-square-foot single-family home at 14408 West Melbourne Place in Homer Glen, sold in May 2025, for $600,000, a price per square foot of $218.
· At 16120 South Stonebridge Drive in Homer Glen, in June 2025, a 2,605-square-foot single-family home was sold for $845,000, a price per square foot of $324.