Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Real Estate

Single-family home sells for $1.1 million in Homer Glen

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

The single-family house located at 16109 Green Lair Drive in Homer Glen was sold on Dec. 19, 2025, for $1.1 million, or $315 per square foot.

The home has an interior space of 3,489 square feet. The property sits on a 0.5-acre lot.

These nearby homes have also recently been sold:

· In June 2025, a 3,863-square-foot single-family residence at 14519 West 163rd Street in Homer Glen, sold for $785,000, a price per square foot of $203.

· A 2,747-square-foot single-family home at 14408 West Melbourne Place in Homer Glen, sold in May 2025, for $600,000, a price per square foot of $218.

· At 16120 South Stonebridge Drive in Homer Glen, in June 2025, a 2,605-square-foot single-family home was sold for $845,000, a price per square foot of $324.

Real EstateUnited RobotsHomer GlenWill County Front Headlines