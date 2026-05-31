Ogle County property transfers for May 25 to 29, 2026

Warranty Deeds
Austin Johnson and Kathryn Johnson to Michael Lezon and Brittany Lezon, 1 Parcel: 16-03-310-004, $299,900
Jared L Riley and Ashley Ann Riley to Walter E Hayward and Ann L Hayward, 1 Parcel: 05-19-377-007, $358,500
Hub Shuttle Inc to Henry Taft and Kimberly Taft, 1 Parcel: 05-31-429-006, $167,000
Robert De La Rosa to Adam K Ruchti and Heather L Ruchti, 1 Parcel: 16-04-428-011, $18,000
Hannah L Miller to D Antone Marquise Meadows, 1 Parcel: 11-34-477-001, $161,000
Brian Reeder and Tracy Reeder to Calvin D Clothier Kristin K Clothier, 1 Parcel: 14-16-381-001, $285,000
Carolyn Sue Rude to Michael E Lewis and Christine L Lewis, 1 Parcel: 08-26-451-001, $277,000
George M Bailey to Samuel A Stein, Leo A Vanderwhitte Ma, and Leo A Vanderwhitte Ma, 2 Parcels: 09-11-304-003 and 09-11-304-023, $206,500
David W Sawlsville to Matthew Mcmeekan and Leanna Mcmeekan, 1 Parcel: 11-34-427-003, $349,000
John B Bearrows and Dina Bearrows to Carolyn Brown and Grant Brown, 1 Parcel: 24-13-381-029, $244,000
Patricia J Moore to Jason R Howlett, 1 Parcel: 16-03-357-004, $57,000
Emily Joines and Emily E Meinert to Kevin P Carroll Trustee, Kevin P Carroll Tr, Susan F Carroll Trustee, and Susan F Carroll Tr, 1 Parcel: 16-30-401-014, $190,000
Contry Homes Group Llc to Larry D Bull and Mary K Bull, 1 Parcel: 22-08-429-016, $354,725
Brent Tracy and Karen Tracy to Evan Tracy and Alyssa Tracy, 1 Parcel: 24-24-157-009, $130,000
Quit Claims
Nathan R Buser to Nathan R Buser and Kristina L Buser, 1 Parcel: 04-25-405-002, $0.00
Robert Allen Behmer Trustee, Robert Allen Behmer Tr, Anisa Ann Behmer Trustee, and Anisa Ann Behmer Tr to Robert Allen Behmer Tr and Robert Allen Behmer Trustee, 1 Parcel: 10-11-100-002, $0.00
Carol E Schaefer to Charles H Schaefer Iii, 1 Parcel: 10-03-300-004, $0.00
Nicole Molnar and Timothy S Harriman Jr to Nicole Molnar and Mark R Molnar, 2 Parcel: 09-11-176-010 and 09-11-176-020, $0.00
Daniel Dwyer to Daniel Dwyer and Heather Kronenberg, 1 Parcel: 24-12-304-013, $0.00
Trustee’s Deeds
Cody A Smith Trustee and Sandra Drexler Irrev Tr to Jodi Whitlock, 1 Parcel: 15-15-200-006, $255,000
Kenneth F Irwin Trustee, Paula J Irwin Trustee, and Kenneth F & Paula J Irwin Family Tr2017 and Oliver K Gautier, 1 Parcel: 04-25-406-004, $250,000
Dean S Shouer Trustee, Dks Tr1199, and Tas Tr1199 to Brandon E Tremble, Erin L Tremble, Andrew Herbst, and Mckenna Herbst, 2 Parcels: 16-03-166-004 and 16-04-297-009, $178,500
Deeds in Trust
Joyce M Gittleson to Joyce M Gittleson Trustee and Joyce M Gittleson Lv Tr, 1 Parcel: 25-28-100-005, $0.00
Donald E Rosko Trustee, Luann Rosko Trustee, and Rosko Tr2021 to Donald E Rosko Trustee, Luann Rosko Trustee, and Rosko Tr2026, 1 Parcel: 08-26-355-004, $0.00
Randall R Stukenberg, Randall Ronald Stukenberg, and Susan J Stukenberg to Randall R Stukenberg Trustee, Susan J Stukenberg Trustee, and Stukenberg Family Tr1, 2 Parcels: 10-08-100-005 and 10-08-100-015, $0.00