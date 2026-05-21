Ogle County property transfers for May 11-15, 2026

Warranty Deeds
Brian C Lund and Adam J Lund to Nathan D Clark and Sandra B Wiegman, 1 Parcel: 12-35-200-001, $160,490
Timothy A Halsmer and Sharon R Halsmer to Joseph J Halsmer and Allison B Halsmer, 1 Parcel: 05-32-451-004, $300,000
Reid K Elliot and Donna K Elliot to Gary J Wetzell and Barbara L Wetzell, 2 Parcels: 25-23-226-022 and 25-23-226-023, $216,000
Terry Eller to Se & Cc Properties Llc, 2 Parcels: 11-34-481-006 and 11-34-482-008, $200,000
Na Servbank to Jorge Silvia, Pablo Silva, Blanca Estela Silva, and Nanci Senaida Lopez Velazquez, 1 Parcel: 24-12-154-008, $209,100
Daniel A Scheck to Roldan Rubio De La Cruz, 1 Parcel: 04-25-401-001, $285,000
Janet L Dummer to Erich Pleockelmann, 1 Parcel: 19-05-329-004, $174,000
County Line Properties Llc to Edwin E Kofoid and Estelle F Bennett, 1 Parcel: 08-27-282-016, $12,000
Jared V Schleicher and Mackenzie L Schleicher to David Allen Walker, 1 Parcel: 16-03-174-004, $182,500
Richard Mcquality to Marcaun R Harrington, 1 Parcel: 05-31-328-007, $150,000
Erick Owens and Nikka J Owens to Michael Bates, 1 Parcel: 05-31-251-001, $210,000
John H Strickland to Erick L Owens and Nikka J Owens, 1 Parcel: 05-30-351-001, $284,500
Patrick S Frisk and Crystal I Frisk to David A Dusavage and Shelby L Whitmore, 1 Parcel: 05-30-203-009, $295,000
Robert E Lafurge and Debra K Lafurge to Patrick S Frisk and Crystal I Frisk, 1 Parcel: 05-19-354-001, $320,000
Contry Homes Group Llc to Abigail M Barker and Levi J Barker, 1 Parcel: 05-30-156-003, $331,910
Old School Enterprises Inc to Staci Aden and Nicole Aden, 2 Parcel: 02-05-202-003 and 02-05-204-004, $0.00
Sandra M Wild and Kevin R Wild to Sandra M Wild and Kevin R Wild, 1 Parcel: 02-34-100-004, $0.00
Lgd Enterprises Llc and Capitol Farwell Corp, 1 Parcel: 24-36-126-004, $120,000
Karissa R Dobson to Anthony Dobson, 1 Parcel: 10-02-429-008, $135,000
Quit Claims
Daniel E Engelkes to Shana M Engelkes, 1 Parcel: 09-33-354-016, $0.00
Jeffery H Bohannon and Martin L Brackin and Sue P Brackin, 1 Parcel: 18-27-136-004, $3,750
Mary Wolf Trustee and Irving G & Mary L Wolf Tr2018 and James Rife, 1 Parcel: 05-22-100-008, $0.00
800 1st Ave Llc to Alyssa Lynn Morris, 1 Parcel: 02-33-330-008, $0.00
Luther Groen and Dea Groen to Christopher Gray Short and Ubunibi Afia Agbenyaga Brooks, 4 Parcels: 22-09-128-007, 22-09-128-008, 22-09-128-009, and 22-09-128-017, $0.00
David Black and Shawn Karl Reynolds, 2 Parcels: 16-03-277-001 and 16-03-277-002, $25,000
Trustees Deeds
Carol Anne Capes Trustee and Carol Anne Capes Tr1 to Rebekah Kennay, 1 Parcel: 22-07-102-024 and 22-07-126-015, $175,000
Busey Trust Company Trustee, Main Street Bank And Trust Fka Bankillinois Trustee, Champaign National Bank Trustee, and Tr031999618 to Busey Bank Trustee and Tr1092001149, 2 Parcels: 19-13-300-001 and 19-13-400-003, $0.00
Janet E Nielsen Trustee and John T Spradlin Declaration Tr and Skyline Multifamily Investment Inc, 2 Parcels: 16-03-156-001 and 16-04-291-005, $715,000
Ruthe A Falk Trustee and Earl J & Falk Ruth C Falk Joint Tr to Eve Marie Fleming, 1 Parcel: 05-31-245-017, $146,900
Terry G Mowry Trustee, Dylan L Mowry Trustee, and Mowry Family Tr1 to Jonathan D Bakener, 1 Parcel: 16-04-254-005, $245,000
Deeds in Trust
Arnold E Schelling to Arnold E Schelling Trustee and Aes Tr316, 4 Parcels: 03-01-200-003, 03-01-200-004, 03-01-400-001, and 04-06-100-001, $0.00
Roger L Cain and Julie A Cain to Roger L Cain Trustee, Julie A Trustee, Roger L Cain Lv Tr, Julie A Cain Lv Tr, 1 Parcel: 24-06-100-005, $0.00
Roger L Cain and Julie A Cain to Roger L Cain Trustee, Julie A Trustee, Roger L Cain Lv Tr, Julie A Cain Lv Tr, 16-03-110-009, $0.00