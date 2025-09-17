Shaw Local

Rochelle High School names Homecoming court candidates

Seniors: Ashley Dickey, Ava Horner, Audyn Kemp, Angel Perez, Van Gerber, Frank Nasca, Brode Metzger, and Emmanuel Nambo.

Rochelle High School seniors nominated for the Homecoming court include Ashley Dickey, Ava Horner, Audyn Kemp, Angel Perez, Van Gerber, Frank Nasca, Brode Metzger, and Emmanuel Nambo. (Photo provided by RTHS)

By Shaw Local News Network

Rochelle Township High School recently named its 2025 Homecoming Court candidates. Winners will be crowned at the pep rally and coronation on Sept. 25.

Freshmen: Chloe Escatel, Isadora Hueramo, Tess Kissack, Om Shah, Braxton Bruns, and Nolan Zick.

Freshmen: Chloe Escatel, Isadora Hueramo, Tess Kissack, Om Shah, Braxton Bruns, and Nolan Zick. (Photo provided by RTHS)

Sophomores: Carol Carpenter, Jillian Bruns, Jasmyn Mascote, Saul Avila, Brayden Harley, and Aidan Lopez.

Sophomores: Carol Carpenter, Jillian Bruns, Jasmyn Mascote, Saul Avila, Brayden Harley, and Aidan Lopez. (Photo provided by RTHS)

Juniors: Dylan Etes, Camryn Metzger, Briel Metzger, Abby Losoya, Dylan Manning, Brody Bruns, Adam Cobos, and Angel Hernandez.

Juniors: Dylan Etes, Camryn Metzger, Briel Metzger, Abby Losoya, Dylan Manning, Brody Bruns, Adam Cobos, and Angel Hernandez. (Photo provided by RTHS)

