Rochelle High School names Homecoming court candidates

Rochelle Township High School recently named its 2025 Homecoming Court candidates. Winners will be crowned at the pep rally and coronation on Sept. 25.
Freshmen: Chloe Escatel, Isadora Hueramo, Tess Kissack, Om Shah, Braxton Bruns, and Nolan Zick.
Sophomores: Carol Carpenter, Jillian Bruns, Jasmyn Mascote, Saul Avila, Brayden Harley, and Aidan Lopez.
Juniors: Dylan Etes, Camryn Metzger, Briel Metzger, Abby Losoya, Dylan Manning, Brody Bruns, Adam Cobos, and Angel Hernandez.
Seniors: Ashley Dickey, Ava Horner, Audyn Kemp, Angel Perez, Van Gerber, Frank Nasca, Brode Metzger, and Emmanuel Nambo.