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Northwest Herald

Girls lacrosse: 2026 All-Fox Valley Conference team announced

18 athletes from 4 area teams receive accolades

Crystal Lake Central co-op's Anna Starr (left) celebrates with Crystal Lake Central co-op's Makayla Simonic after a Crystal Lake co-op goal during a Fox Valley Conference girls lacrosse match against Huntley on Friday, April 17, 2026, at Crystal Lake Central High School.

Crystal Lake Central co-op's Anna Starr (left) celebrates with Crystal Lake Central co-op's Makayla Simonic after a Crystal Lake co-op goal during a Fox Valley Conference girls lacrosse match at Crystal Lake Central High School. (Gregory Shaver/Gregory Shaver — Shaw Media)

By Russ Hodges

Here are the 2026 All-Fox Valley Conference girls lacrosse selections. Eighteen athletes from four area teams earned postseason honors.

Crystal Lake Central co-op (8-0): Sydney Cruz, jr., M, Isabella Jackson, sr., Anya Korczak, sr., G, M, Emma Sieg, sr., D, Makayla Simonic, sr., M, Anna Starr, sr., A, Ella Trudeau, sr., M

Huntley (6-2): Lauren Cardinal, sr., A, Isabella Gregorio, sr., D, Leah Holmberg, sr., M, Mya Holmberg, jr., M, Aubrie Rohrbacher, sr., D, Addyson Wasielewski, jr., M

Hampshire co-op (4-4): Jordyn Dillard, jr., M, Rebecca Rossingnol, sr., M, Zofia Smalec, jr., M

Burlington Central (2-6): Hermione Kerr, jr., M, Lily Kratz, jr., A

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Russ Hodges

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.