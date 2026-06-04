Girls lacrosse: 2026 All-Fox Valley Conference team announced

Here are the 2026 All-Fox Valley Conference girls lacrosse selections. Eighteen athletes from four area teams earned postseason honors.
Crystal Lake Central co-op (8-0): Sydney Cruz, jr., M, Isabella Jackson, sr., Anya Korczak, sr., G, M, Emma Sieg, sr., D, Makayla Simonic, sr., M, Anna Starr, sr., A, Ella Trudeau, sr., M
Huntley (6-2): Lauren Cardinal, sr., A, Isabella Gregorio, sr., D, Leah Holmberg, sr., M, Mya Holmberg, jr., M, Aubrie Rohrbacher, sr., D, Addyson Wasielewski, jr., M
Hampshire co-op (4-4): Jordyn Dillard, jr., M, Rebecca Rossingnol, sr., M, Zofia Smalec, jr., M
Burlington Central (2-6): Hermione Kerr, jr., M, Lily Kratz, jr., A