Boys lacrosse: 2026 All-Fox Valley Conference team announced

Here are the 2026 All-Fox Valley Conference boys lacrosse selections. Thirty-three players from nine area teams earned postseason honors.
Huntley (9-0): Cameron Abordo, sr., A, Giovanni Baggio, sr., FOGO, SJ Engmann, sr., A, Charlie Felde, jr., D, Joey Ferrara, sr., A, Anthony Taylor, sr., G
Crystal Lake South (7-2): Logan Driscol, sr., A, Chase Griffith, sr., D, Gavin Hastings, sr., FOGO, Drake Lenckus, sr., A, Braedon Muraski, sr., M
Burlington Central (7-2): Parker Auxier, jr., A/M, Patrick Bjelan, sr., D/M, Lance Nuzzo, fr., F/M, Tyler McGladdery, sr., M, Reece Parrinello, jr., G
Crystal Lake Central (6-3): Rylan Hubler, jr., G, Jackson Kaiser, sr., D, Evan McMahon, jr., A, William Nieckula, jr., D, Abraham Quinn, sr., M
McHenry (5-4): Devin Elbert, sr., A, Grayson Magee, jr., FOGO, Mick Reidy, jr., D/M
Cary-Grove (5-4): Oliver Antonelli, sr., D, Matthew Maka, jr., A, Dylan Tamason, jr., D
Jacobs (3-6): Austin Gottardo, sr., A, Camden Olson, sr., FOGO/M, Parker Soprych, sr., M
Hampshire (2-7): Hunter McCarthy, sr., D, Jake Young, sr., A
Dundee-Crown (0-9): Brian Kittner, sr., M