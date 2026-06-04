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Northwest Herald

Boys lacrosse: 2026 All-Fox Valley Conference team announced

33 athletes from 9 area schools earn awards

Huntley’s Cameron Abordo, front, battles past a Prairie Ridge defender in varsity boys lacrosse at Prairie Ridge High School in Crystal Lake on Thursday, May 1, 2025.

Huntley’s Cameron Abordo, front, battles past a Prairie Ridge defender in varsity boys lacrosse at Prairie Ridge High School in Crystal Lake. (Patrick Kunzer for Shaw Local/Patrick Kunzer/for the Daily Herald)

By Russ Hodges

Here are the 2026 All-Fox Valley Conference boys lacrosse selections. Thirty-three players from nine area teams earned postseason honors.

Huntley (9-0): Cameron Abordo, sr., A, Giovanni Baggio, sr., FOGO, SJ Engmann, sr., A, Charlie Felde, jr., D, Joey Ferrara, sr., A, Anthony Taylor, sr., G

Crystal Lake South (7-2): Logan Driscol, sr., A, Chase Griffith, sr., D, Gavin Hastings, sr., FOGO, Drake Lenckus, sr., A, Braedon Muraski, sr., M

Burlington Central (7-2): Parker Auxier, jr., A/M, Patrick Bjelan, sr., D/M, Lance Nuzzo, fr., F/M, Tyler McGladdery, sr., M, Reece Parrinello, jr., G

Crystal Lake Central (6-3): Rylan Hubler, jr., G, Jackson Kaiser, sr., D, Evan McMahon, jr., A, William Nieckula, jr., D, Abraham Quinn, sr., M

McHenry (5-4): Devin Elbert, sr., A, Grayson Magee, jr., FOGO, Mick Reidy, jr., D/M

Cary-Grove (5-4): Oliver Antonelli, sr., D, Matthew Maka, jr., A, Dylan Tamason, jr., D

Jacobs (3-6): Austin Gottardo, sr., A, Camden Olson, sr., FOGO/M, Parker Soprych, sr., M

Hampshire (2-7): Hunter McCarthy, sr., D, Jake Young, sr., A

Dundee-Crown (0-9): Brian Kittner, sr., M

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Russ Hodges

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.