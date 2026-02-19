Shaw Local

IHSA regional, sectional and supersectional assignments for McHenry County boys basketball teams

State finals to be held March 12-14 at the State Farm Center in Champaign

Crystal Lake South's Carson Trivellini tries to the basket against Huntley's Isaac Muze during a Fox Valley Conference boys basketball game on Wednesday, Dec. 10, 2025, at Huntley High School.

Crystal Lake South's Carson Trivellini, left, drives to the basket against Huntley's Isaac Muze during a Fox Valley Conference game at Huntley High School. (Gregory Shaver/Gregory Shaver )

By Russ Hodges

Here are the 2025-26 IHSA regional, sectional and supersectional assignments for McHenry County boys basketball teams. The state finals will be March 12-14 at the State Farm Center.

Class 4A

DeKalb (NIU) Supersectional

When: Monday, March 9 at 7:30 p.m.

Game 1: Bolingbrook Sectional Winner vs. Hononegah Sectional Winner

Hononegah Sectional

Semifinals: Tuesday, March 3 at 6 & 7:30 p.m.

Game 1: Warren Regional Winner vs. DeKalb Regional Winner

Game 2: Guilford Regional Winner vs. Jacobs Regional Winner

Championship: Friday, March 6 at 7 p.m.

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Jacobs Regional

Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.

Game 1: No. 2 Waukegan vs. No. 7 Mundelein

Game 2: No. 3 McHenry vs. No. 5 Jacobs

Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

DeKalb Regional

Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.

Game 1: No. 2. Auburn vs. No. 7 Huntley

Game 2: No. 4 DeKalb vs. No. 6 Jefferson

Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Guilford Regional

Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.

Game 1: No. 1 Guilford vs. No. 8 Hampshire

Game 2: No. 3 Hononegah vs. No. 5 Harlem

Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Hoffman Estates (NOW Arena) Supersectional

When: Monday, March 9 at 7:30 p.m.

Game 1: Fremd Sectional Winner vs. Loyola Sectional Winner

Fremd Sectional

Semifinals: Tuesday, March 3 at 6 & 7:30 p.m.

Game 1: Schaumburg Regional Winner vs. Hoffman Estates Regional Winner

Game 2: Palatine Regional Winner vs. Prospect Regional Winner

Championship: Friday, March 6 at 7 p.m.

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Palatine Regional

Quarterfinals: Monday, Feb. 23 at 6 p.m.

Game 1: No. 18 Dundee-Crown at No. 15 Elk Grove

Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.

Game 2: No. 2 Palatine vs. Winner Game 1

Game 3: No. 7 Barrington vs. No. 11 Maine West

Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3

Class 3A

DeKalb (NIU) Supersectional

When: Monday, March 9 at 6 p.m.

Game 1: Ottawa Sectional Winner vs. Woodstock North Sectional Winner

Woodstock North Sectional

Semifinals: Tuesday, March 3 & Wednesday, March 4 at 7 p.m.

Game 1: Burlington Central Regional Winner vs. Rochelle Regional Winner

Game 2: Boylan Regional Winner vs. Crystal Lake South Regional Winner

Championship: Friday, March 6 at 7 p.m.

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Burlington Central Regional

Quarterfinals: Monday, Feb. 23 at 6 p.m.

Game 1: No. 9 IMSA at No. 8 Prairie Ridge

Semifinals: Tuesday, Feb. 24 at 6 & 7:30 p.m.

Game 2: No. 1 Kaneland vs. Winner Game 1

Game 3: No. 4 Geneva vs. No. 5 Burlington Central

Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3

Boylan Regional

Quarterfinals: Monday, Feb. 23 at 6 p.m.

Game 1: No. 9 Woodstock North at No. 8 Boylan

Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.

Game 2: No. 1 Sycamore vs. Winner Game 1

Game 3: No. 4 Woodstock vs. No. 5 Belvidere

Championship: Friday, Feb. 27 at 6:30 p.m.

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3

Rochelle Regional

Quarterfinals: Monday, Feb. 23 at TBA

Game 1: No. 10 Harvard at No. 7 Freeport

Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.

Game 2: No. 2 Belvidere North vs. Winner Game 1

Game 3: No. 3 Rockford East vs. No. 6 Rochelle

Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3

Crystal Lake South Regional

Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.

Game 1: No. 2 Cary-Grove vs. No. 7 Marmion

Game 2: No. 3 Crystal Lake South vs. No. 6 Crystal Lake Central

Championship: Friday, Feb. 27 at 6 p.m.

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Class 2A

Sterling Supersectional

When: Monday, March 9 at 7 p.m.

Game 1: Illinois Valley Central Sectional Winner vs. Mendota Sectional Winner

Mendota Sectional

Semifinals: Tuesday, March 3 & Wednesday, March 4 at 7 p.m.

Game 1: Rock Falls Regional Winner vs. Marengo Regional Winner

Game 2: Johnsburg Regional Winner vs. Aurora Christian Regional Winner

Championship: Friday, March 6 at 7 p.m.

Game 3: Winner Game 1 vs Winner Game 2

Johnsburg Regional

Quarterfinals: Monday, Feb. 23 at 6 p.m.

Game 1: No. 10 Rockford Christian at No. 8 North Boone

Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.

Game 2: No. 1 Johnsburg vs. Winner Game 1

Game 3: No. 4 Richmond-Burton vs. No. 5 Timothy Christian

Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3

Marengo Regional

Quarterfinals: Monday, Feb. 23 at 6:30 p.m. & 6 p.m.

Game 1: No. 9 Marengo at No. 7 Northridge Prep

Game 2: No. 11 Harvest-Westminster at No. 6 IC Catholic Prep

Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.

Game 3: No. 2 Lutheran vs. Winner Game 1

Game 4: No. 3 Winnebago vs. Winner Game 2

Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.

Game 5: Winner Game 3 vs. Winner Game 4

Class 1A

Macomb (WIU) Supersectional

When: Monday, March 9 at 7 p.m.

Game 1: United Sectional Winner vs. Orion Sectional Winner

Orion Sectional

Semifinals: Tuesday, March 3 & Wednesday, March 4 at 7 p.m.

Game 1: Alleman Regional Winner vs. Marian Central Regional Winner

Game 2: Pearl City Regional Winner vs. Bureau Valley Regional Winner

Championship: Friday, March 6 at 7 p.m.

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Marian Central Regional

Quarterfinals: Monday, Feb. 23

Game 1: No. 15 Alden-Hebron at No. 2 Galena - 6:30 p.m.

Game 2: No. 10 Marian Central at No. 7 Warren - 7 p.m.

Game 3: No. 14 Durand at No. 3 Pecatonica - 6 p.m.

Game 4: No. 11 Christian Life at No. 6 Lena-Winslow - 6:30 p.m.

Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.

Game 5: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 4

Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6

