Here are the 2025-26 IHSA regional, sectional and supersectional assignments for McHenry County boys basketball teams. The state finals will be March 12-14 at the State Farm Center.
Class 4A
DeKalb (NIU) Supersectional
When: Monday, March 9 at 7:30 p.m.
Game 1: Bolingbrook Sectional Winner vs. Hononegah Sectional Winner
Hononegah Sectional
Semifinals: Tuesday, March 3 at 6 & 7:30 p.m.
Game 1: Warren Regional Winner vs. DeKalb Regional Winner
Game 2: Guilford Regional Winner vs. Jacobs Regional Winner
Championship: Friday, March 6 at 7 p.m.
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Jacobs Regional
Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.
Game 1: No. 2 Waukegan vs. No. 7 Mundelein
Game 2: No. 3 McHenry vs. No. 5 Jacobs
Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
DeKalb Regional
Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.
Game 1: No. 2. Auburn vs. No. 7 Huntley
Game 2: No. 4 DeKalb vs. No. 6 Jefferson
Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Guilford Regional
Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.
Game 1: No. 1 Guilford vs. No. 8 Hampshire
Game 2: No. 3 Hononegah vs. No. 5 Harlem
Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Hoffman Estates (NOW Arena) Supersectional
When: Monday, March 9 at 7:30 p.m.
Game 1: Fremd Sectional Winner vs. Loyola Sectional Winner
Fremd Sectional
Semifinals: Tuesday, March 3 at 6 & 7:30 p.m.
Game 1: Schaumburg Regional Winner vs. Hoffman Estates Regional Winner
Game 2: Palatine Regional Winner vs. Prospect Regional Winner
Championship: Friday, March 6 at 7 p.m.
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Palatine Regional
Quarterfinals: Monday, Feb. 23 at 6 p.m.
Game 1: No. 18 Dundee-Crown at No. 15 Elk Grove
Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.
Game 2: No. 2 Palatine vs. Winner Game 1
Game 3: No. 7 Barrington vs. No. 11 Maine West
Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3
Class 3A
DeKalb (NIU) Supersectional
When: Monday, March 9 at 6 p.m.
Game 1: Ottawa Sectional Winner vs. Woodstock North Sectional Winner
Woodstock North Sectional
Semifinals: Tuesday, March 3 & Wednesday, March 4 at 7 p.m.
Game 1: Burlington Central Regional Winner vs. Rochelle Regional Winner
Game 2: Boylan Regional Winner vs. Crystal Lake South Regional Winner
Championship: Friday, March 6 at 7 p.m.
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Burlington Central Regional
Quarterfinals: Monday, Feb. 23 at 6 p.m.
Game 1: No. 9 IMSA at No. 8 Prairie Ridge
Semifinals: Tuesday, Feb. 24 at 6 & 7:30 p.m.
Game 2: No. 1 Kaneland vs. Winner Game 1
Game 3: No. 4 Geneva vs. No. 5 Burlington Central
Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3
Boylan Regional
Quarterfinals: Monday, Feb. 23 at 6 p.m.
Game 1: No. 9 Woodstock North at No. 8 Boylan
Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.
Game 2: No. 1 Sycamore vs. Winner Game 1
Game 3: No. 4 Woodstock vs. No. 5 Belvidere
Championship: Friday, Feb. 27 at 6:30 p.m.
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3
Rochelle Regional
Quarterfinals: Monday, Feb. 23 at TBA
Game 1: No. 10 Harvard at No. 7 Freeport
Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.
Game 2: No. 2 Belvidere North vs. Winner Game 1
Game 3: No. 3 Rockford East vs. No. 6 Rochelle
Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3
Crystal Lake South Regional
Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.
Game 1: No. 2 Cary-Grove vs. No. 7 Marmion
Game 2: No. 3 Crystal Lake South vs. No. 6 Crystal Lake Central
Championship: Friday, Feb. 27 at 6 p.m.
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Class 2A
Sterling Supersectional
When: Monday, March 9 at 7 p.m.
Game 1: Illinois Valley Central Sectional Winner vs. Mendota Sectional Winner
Mendota Sectional
Semifinals: Tuesday, March 3 & Wednesday, March 4 at 7 p.m.
Game 1: Rock Falls Regional Winner vs. Marengo Regional Winner
Game 2: Johnsburg Regional Winner vs. Aurora Christian Regional Winner
Championship: Friday, March 6 at 7 p.m.
Game 3: Winner Game 1 vs Winner Game 2
Johnsburg Regional
Quarterfinals: Monday, Feb. 23 at 6 p.m.
Game 1: No. 10 Rockford Christian at No. 8 North Boone
Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.
Game 2: No. 1 Johnsburg vs. Winner Game 1
Game 3: No. 4 Richmond-Burton vs. No. 5 Timothy Christian
Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3
Marengo Regional
Quarterfinals: Monday, Feb. 23 at 6:30 p.m. & 6 p.m.
Game 1: No. 9 Marengo at No. 7 Northridge Prep
Game 2: No. 11 Harvest-Westminster at No. 6 IC Catholic Prep
Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.
Game 3: No. 2 Lutheran vs. Winner Game 1
Game 4: No. 3 Winnebago vs. Winner Game 2
Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.
Game 5: Winner Game 3 vs. Winner Game 4
Class 1A
Macomb (WIU) Supersectional
When: Monday, March 9 at 7 p.m.
Game 1: United Sectional Winner vs. Orion Sectional Winner
Orion Sectional
Semifinals: Tuesday, March 3 & Wednesday, March 4 at 7 p.m.
Game 1: Alleman Regional Winner vs. Marian Central Regional Winner
Game 2: Pearl City Regional Winner vs. Bureau Valley Regional Winner
Championship: Friday, March 6 at 7 p.m.
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Marian Central Regional
Quarterfinals: Monday, Feb. 23
Game 1: No. 15 Alden-Hebron at No. 2 Galena - 6:30 p.m.
Game 2: No. 10 Marian Central at No. 7 Warren - 7 p.m.
Game 3: No. 14 Durand at No. 3 Pecatonica - 6 p.m.
Game 4: No. 11 Christian Life at No. 6 Lena-Winslow - 6:30 p.m.
Semifinals: Wednesday, Feb. 25 at 6 & 7:30 p.m.
Game 5: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 4
Championship: Friday, Feb. 27 at 7 p.m.
Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6